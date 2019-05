Hungría propone a Colombia dar beneficios a familias que tengan hijos

Aunque Colombia todavía no tiene una situación demográfica comparable con la de Europa, en la que hay una baja natalidad y necesitan más jóvenes en su población, la expectativa, según los últimos datos del censo del Dane, es que sea cada vez más vieja. Para eso, el Gobierno de Hungría propuso un sistema en el que se beneficie, con exención de impuestos, a las familias que tengan hijos.

De hecho, hace unas semanas, el Gobierno de Hungría estuvo visitando Colombia para participar de la III Cumbre Trasatlántica de Political Network for Values, que se celebró en Bogotá a principios de abril, y reúne a representantes políticos que trabajan para hacer una defensa de los derechos humanos, la familia y la libertad religiosa.



A propósito del evento, Katalin Novák, la ministra de Familia y Juventud de Hungría, estuvo en el Colombia y habló con EL TIEMPO sobre los avances que ha habido en su país para reducir la baja natalidad y fortalecer a las familias.

¿Qué puede aprender Colombia y su Gobierno sobre lo que están haciendo en Hungría para fortalecer las familias? Y, ¿qué pueden ustedes aprender de Colombia y los países latinoamericanos en ese caso?

Tenemos mucho en común, y esto lo considero una buena base sobre la cual cooperar. Tanto en América Latina como en Europa del Este, la familia y la comunidad juegan un papel clave. Tanto los colombianos como los húngaros están fuertemente vinculados a sus familias, proporcionándoles una red de protección durante toda su vida. Vemos cómo la familia y la fe han podido construir comunidades que han pasado por tantas pruebas. Esta es la razón por la que habíamos integrado el reconocimiento del papel clave de la familia en nuestra nueva Ley Fundamental, así como el deber y la responsabilidad del Estado de proteger y apoyar a la institución de la familia, especialmente a las familias con niños.



Una parte importante de nuestro enfoque amigable con la familia es la convicción de que los padres no solo necesitan condiciones legales y sociales seguras para la maternidad, sino que también es imperativo fortalecer sus antecedentes económicos. Para alcanzar este objetivo, desde el 2010 hemos duplicado los gastos presupuestarios destinados a las familias; estos ahora suman 7.000 millones de dólares, lo que corresponde al 4,8 por ciento del PIB total de Hungría. Este nivel de soporte también se encuentra entre los más altos si se compara internacionalmente.



Con el surgimiento de los sistemas de bienestar europeos, el papel de las familias ha cambiado, y aunque su papel prominente en la construcción de sociedades no ha disminuido, la política orientada hacia la familia ha disminuido en las últimas décadas. Muchos países latinoamericanos están en camino de volver a nuestros valores fundamentales.



¿Cuál es la concepción de familia en Hungría? ¿Puede ser la misma de los países latinoamericanos?



Los húngaros están orientados a la familia. El 96 por ciento de nuestra población piensa que la familia es el más importante de todos los valores y entre el 75 y 80 por ciento de ellos considera que el matrimonio también es una institución positiva. El 78 por ciento de los jóvenes menores de 30 años ya están casados o planean casarse en un período de tiempo relativamente corto. La maternidad también es importante para los húngaros, pues el 14 por ciento de las generaciones más jóvenes menores de 30 años ya tienen al menos un hijo, y el 77 por ciento planea tener un hijo. Por lo tanto, es cierto que la gran mayoría de la población de Hungría prefiere los valores familiares tradicionales.



La estructura de la población de Colombia es muy diferente de la Hungría por nuestra proporción relativamente baja de jóvenes. El número de matrimonios y partos prematuros es alto, y en promedio las mujeres a la edad de 21 años dan a luz a su primer hijo. Además, la tasa de divorcio en el país es extremadamente baja. Sin embargo, como resultado de los procesos de urbanización, el aumento del empleo femenino y la transformación de los roles masculino-femenino, el país está experimentando una transformación demográfica: el número de nacimientos disminuye, aumenta la esperanza de vida al nacer y aumentan las tasas de divorcio.



¿Cuál es el presupuesto que tiene su país para dar a los niños una vida mejor?



Año tras año, gastamos cada vez más dinero en las familias. En 2010, esta cantidad fue de 4.600 millones de dólares (3,5 por ciento del PIB), mientras que en 2019 alcanzó los 7.000 millones de dólares (4,8 por ciento del PIB). Es casi el doble del promedio de la OCDE (2,5 por ciento del PIB). El nuevo Plan de acción de protección de la familia de Seven-Point de 2019 proporciona 500 millones de dólares adicionales por año para medidas de política familiar.



¿Cuáles son los principales objetivos y desafíos de Hungría, relacionados con las familias? ¿Esas también podrían ser dificultades para países como Colombia?

Vale la pena diferenciar entre desafíos internos y externos. Internamente estamos ante un declive demográfico. Esta tendencia a la baja ha prevalecido durante más de 37 años, además de una crisis migratoria que está golpeando el continente europeo.



Los jóvenes europeos no tienen tantos hijos como planean, mientras que decenas de millones de inmigrantes, que tradicionalmente tienen familias numerosas, están a punto de venir a Europa para una vida mejor. No consideramos la inmigración masiva como una solución a nuestros desafíos demográficos. Queremos activar nuestros potenciales internos. Nuestro objetivo principal es doble: primero, ayudar a los jóvenes húngaros a superar las dificultades que enfrentan cuando quieren tener hijos. Segundo, ayudar a la vida a las familias que ya están criando hijos.



Creo que Colombia enfrenta cada vez más desafíos como nosotros. Sin embargo, el problema demográfico no es tan grave como lo es en Europa, por lo que los colombianos tienen la oportunidad de actuar a tiempo.



Su gobierno estuvo de visita por Colombia, ¿cuáles fueron las ideas que presentaron?

Presenté el modelo familiar húngaro, porque creo que lo que hemos logrado en el campo de la política familiar también puede ser un ejemplo para Colombia y otros países latinoamericanos. Hablé acerca de nuestro programa de subsidio de vivienda y del sistema tributario para las familias.



En Hungría, cuantos más niños se tenga, menor será el impuesto a la renta personal que deberá pagar. Además, a partir del 1 de enero de 2020, las mujeres con al menos cuatro hijos ya no pagan impuestos sobre la renta personal, lo que es único a nivel mundial. Esta medida es parte de nuestro ‘Plan de acción de protección familiar’, que incluye, entre otros, un préstamo de 31.000 euros para parejas casadas con mujeres menores de 40 años.



Este préstamo no lo tienen que devolver si van a tener al menos tres hijos. También hemos introducido el subsidio de cuidado de niños para los abuelos, y para 2022 habrá suficientes lugares de guardería para cada niño pequeño. Continuamos trabajando en nuestras medidas de apoyo familiar y enfatizamos el valor de una vida familiar sólida, porque esto es un problema más cultural que financiero.



