Hagámoslo distinto / Opinión

La historia de la mujer subvalorada, independientemente de las proezas que ha realizado en su vida privada y pública, es un tema de no acabar. Y lo más frustrante es que el desarrollo económico y social de los países no acaba con esa realidad. La prueba más fehaciente es que ningún país del mundo puede demostrar que a hombres y mujeres se les mide de igual manera. Basta con mirar lo que dice Harvard sobre las brechas entre hombres y mujeres: “Si esta tendencia continua (la de los últimos años), la brecha global de género podrá ser cerrada en 108 años”. Es decir, un siglo para que a las señoras Pelosi, por ejemplo, dejen de juzgarlas por el color de sus vestidos y se concentren en su capacidad profesional.

¿Las mujeres del mundo nos sentamos a llorar? ¿O esperamos que quienes ostentan el poder, en su mayoría hombres, empiecen a tomar decisiones que impulsen a las mujeres? Ilusas, no. Los grandes cambios vendrán de mujeres, pero con poder y con una estrategia distinta, es decir, no podemos seguir haciendo lo que hemos hecho por años.



Empoderar a la mujer nos permitió llegar a donde estamos: en general, más educadas en promedio que los hombres y viviendo más años y más saludables que ellos. Pero hoy la lucha es otra y a otro precio: compartir el poder económico y político con los hombres en igualdad de condiciones, meta aún a años luz. Resolver esta profunda y crucial desigualdad no se resolverá creando proyecticos para mujeres, y me perdonan las que defienden esta estrategia. Llegó la hora de encontrar los argumentos de fondo y, sobre todo, el gran freno que impide que la mujer logre autonomía económica y llegue a los núcleos del verdadero poder político y económico. Para ello es fundamental partir de las limitaciones actuales del capitalismo del siglo XXI.



Lento crecimiento de la economía: ¿no tendrá mucho que ver esta realidad con que la mitad de las mujeres en edad de trabajar y, además, educadas y con mejor salud están dedicadas al cuidado, sin lo cual la vida de todos sería un desastre? Pero ese cuidado no valorado ni reconocido se basa en la idea obsoleta de que las mujeres nacieron para ser cuidadoras y los hombres proveedores.



Profunda desigualdad: quienes más se quejan no se dan cuenta de que la mayor desigualdad existe aquí y en Cafarnaún, entre las mujeres y los hombres. Y mientras sigan mirando a la mujer por sus ‘defectos’, sus errores y su ropa, no se habrá llegado al meollo del problema.



¿Cuál es el freno?: condenar a las mujeres a ser cuidadoras, lo que les impide que, como los hombres, puedan tomar la decisión libremente de cuidar o entrar al mercado de trabajo y ser autónomas. Cuando ese cuidado no remunerado se reconozca como una actividad económica y se distribuya entre el Estado, el mercado y miembros de la familia, se les abrirá el espacio para llegar al poder. Solo así se valorará a la mujer por lo que hace y no por el color de su traje.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO