Diez pasos para centrarse espiritualmente en tiempos turbulentos

Quizás ha sentido con frecuencia que no le alcanzan el tiempo, los recursos materiales ni la energía para cumplir con los pendientes de su vida diaria. Se siente cansado y no sabe cómo restaurarse. Para la argentina novelista bestseller Hania Czajkowski –conferencista e investigadora de las tradiciones espirituales de occidente–, una manera de combatir este malestar es optar por la espiritualidad expresada a través del yoga, del mindfulness, la autoayuda, angelología, alquimia, la cábala o las versiones clásicas de las religiones tradicionales.

En su novela inspirada en la cábala La Victoria de la Conspiración, Hania propone diez recomendaciones para orientarse en momentos turbulentos y aprender a manejar el tiempo, a generar recursos materiales y a incrementar su energía. En el libro, la autora habla sobre una revolución de luz que se gesta en los subsuelos de todas las grandes ciudades del mundo, cuyo propósito es impedir que la tierra llegue a su final, a través del uso de diez virtudes enseñadas por maestros de la cábala.



Los diez pasos propuestos por Czajkowski están basados en virtudes o fuerzas que, según su recomendación, le servirán para centrarse y no perderse en esta era de sobreinformación.

1. La humildad

Es la primera fuerza, la más importante que deben desarrollar los seres humanos en estos tiempos. Según la autora, esta virtud ayuda a domesticar el ego, que juega malas pasadas y constantemente reprocha cosas como “por qué le pasó esto a usted, mire cómo lo trataron, usted merece más”.

2. La intuición

Es esa voz interior, que para algunos es un sexto sentido y que ayuda a orientarse en momentos en los que no hay ninguna indicación exterior, en los cuales todo parecería ser lo mismo. Mientras que la humildad le permite aceptar o rechazar ciertas situaciones, la intuición lo va a guiar hacia otras alternativas mejores para usted, dice la argentina.

3. El compromiso

Hania afirma que, además de desarrollar la humildad y la intuición, también es importante comprometerse, ya sea con una dirección espiritual o con el amor. Pues, según la autora, la soledad crece cada vez más por el miedo al compromiso y por considerarlo como obsoleto.

4. La compasión

La compasión, también llamada empatía, es necesaria para dejar a un lado el resentimiento y poder entender que todos los seres humanos hacen lo que pueden con el nivel de conciencia que tienen, según Czajkowski.

5. La disciplina

De acuerdo a la argentina, la disciplina no solo es necesaria para potenciar su parte física, emocional y mental, sino también para saber poner límites y rechazar el maltrato o las invasiones, ya sea de su pareja, de un jefe o de cualquier otra persona que trate de hacerle daño. Si bien es cierto, según Hania, que es importante ser compasivo, no se trata tampoco de dejar que lo lastimen.

6. La majestad

La majestad es un principio cabalístico que, explica Hania, lo invita a recordar y a trabajar en la misión que tiene su vida, la cual consiste en anclar la luz y restaurar el orden espiritual. Por ello, señala la autora, no se trata solo de pasarla bien, viajar, tener éxito o ascender en la escala social, sino también de contribuir al bien del mundo.

7. La confianza

Esta virtud lo invita a confiar en el universo, en la luz y en el bien, pues hay muchas más personas buenas que malas, señala Czajkowski. Esto a pesar de que sea más usual leer sobre atentados, asesinatos o violencia, pues es lo que se suele consumir.

8. La verdad

Para alcanzar la verdad, afirma Hania, todos sus pensamientos, palabras, actitudes y emociones deben estar alineados. También es importante, según la autora, pedir la verdad de los demás, pues, aunque a veces puede ser dolorosa, sana el alma.

9. La transmutación

También llamada desapego, esta fuerza consiste en entender que todo cambia y que no debe aferrarse, explica Hania. “Permita que la vida le proponga cambios y no se apegue a viejas estructuras, porque eso solo ocasionaría detener todo el proceso de la espiritualidad”, precisa. Se trata de preguntarse a diario qué debe cambiar para ser mejor, pues si los cambios no vienen de afuera, debe replantearse desde adentro.

10. La manifestación

Según Hania, los nueve pasos anteriores se van a manifestar en su realidad y podrá ver cómo se materializan sus sueños y proyectos. “Para que su vida esté llena de colores debe recorrer los nueve pasos anteriores y el décimo vendrá por añadidura. En su vida llegará aquello que es bueno, luminoso, sano, amoroso, alegre, verdadero y recto”, señala la argentina.

Si le interesa más

Si le gustaría conocer más sobre estos diez pasos, así como aprender a restaurar su energía, centrarse espiritualmente y purificarse emocionalmente, Hania Czajkowski estará en Bogotá y en Medellín impartiendo seminarios del Sexto Sentido, Ángeles en las tradiciones bizantinas y Círculos terapéutico - espirituales de consultas grupales.



En Bogotá: el 16, 19 y 28 de febrero, así como del 2 al 4 de marzo.

En Medellín impartirá sus seminarios del 23 al 25 de febrero.



Para más información comuníquese al correo holahania@gmail.com, akashadespertarespiritual@outlook.com o al 3054092089. La página web de Hania es www.haniaescribe.com



REDACCIÓN VIDA