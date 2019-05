Buscan crear 'Grupo élite' que recolecte pruebas de abuso a menores

Como parte de un plan para detener y reducir el número de abusos sexuales a menores en el país, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, le dijo a EL TIEMPO que además de un Registro de Ofensores a Menores, también buscan crear un ‘Grupo élite’ que recoja las pruebas de los casos de abuso sexual, el cual sería coordinado por la Policía de Infancia y Adolescencia.

“Se cree que solo el 20 por ciento de los casos de abuso sexual se judicializa. Muchas veces es porque las pruebas que se presentan son muy débiles, por lo que los abusadores pueden salir impunes. La idea con ese nuevo grupo es que se especialicen en conseguir las pruebas y que se pueda comprobar de manera rápida y efectiva la culpabilidad de los abusadores de menores”, explicó Pungiluppi, quien también expresó su preocupación por la falta de recursos que tienen para que esta medida se pueda hacer realidad.



De acuerdo con Pungiluppi, la propuesta ya está siendo revisada por el Gobierno y la meta es buscar financiación para que se pueda crear dicho grupo -que estaría a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia-, ya sea a través de recursos públicos, privados o apoyo internacional.



La propuesta de la creación de dicho grupo es parte de una estrategia más grande del Instituto que busca atacar de raíz la violencia, sobre todo sexual, contra los menores en el país. “Queremos reducir el número de casos de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Es preocupante que los casos vayan en aumento y que, además, el 45 por ciento de los presuntos victimarios sean familiares”, agregó.



La cifras soportan la gravedad del panorama. Según el Sistema de Información Misional del ICBF, entre 2016 y febrero de 2019, se ingresaron a Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) 35.327 casos de violencia sexual a menores, reportes que en los últimos años han ido en aumento. "La violencia contra los niños nos preocupa y es una prioridad, por lo que ya estamos montando una alianza contra el abuso infantil, que se dará a conocer a mediados de este año", contó la directora.

El Registro Nacional de Ofensores

Además del grupo élite, que todavía no está en marcha, el Gobierno firmó un decreto para la creación de un Registro Nacional de Ofensores, que albergará la información de las personas que hayan sido condenadas por delitos de abuso sexual en contra menores, con el fin de que no puedan ser contratados en trabajos que tengan contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.



"Tenemos un plazo de seis meses para definir las características de esta base de datos, que será administrada por el Ministerio de Defensa. El ICBF se encargará de vigilar y sancionar a las empresas privadas y públicas que cumplan con esta norma", manifestó Pungiluppi.



Luego de que este Registro quede en firme en los próximos seis meses, en los procesos de selección de puestos de trabajo que estén relacionados con niños, las organizaciones deberán revisar si el candidato es parte de esa lista o no, para así tomar una decisión.



"Si las empresas contratan a personas que tengan ese tipo de condenas en trabajos que tengan contacto con menores, podrán tener multas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes y el ICBF se encargará de imponer esas multas, si es necesario", destacó Pungiluppi, quien añadió que los recursos recaudados entrarían al presupuesto de la división de la Policía que esté encargada de las inhabilidades por delitos sexuales contra los menores.



