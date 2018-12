Poner fin a la desigualdad de género tardaría 108 años: Foro Económico

Los avances en igualdad de género se estancaron en 2018 a nivel global. Este es el panorama que dejó el informe anual sobre la brecha de género presentado este miércoles por el Foro Económico Mundial.



Concluyó que, de seguir con el ritmo actual, poner fin a la desigualdad tardará 108 años.

Según el informe, este año no aumentó significativamente la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, se redujo su representación en la política y se experimentaron retrocesos en su acceso a la salud y a la educación.



La brecha de género se ha cerrado en un 68 % si se toman en cuenta cuatro categorías principales analizadas en el informe: oportunidades económicas, poder político, nivel de educación y acceso a la salud.



"Una manera de explicarlo es que si tomamos todos los recursos y oportunidades disponibles en el mundo y las combinamos, las mujeres sólo recibimos el 68 % de lo que reciben los hombres", explicó en una rueda de prensa la directora ejecutiva del Foro, Saadia Zahidi.



De las cuatro categorías, solo se ha progresado en oportunidades económicas por la reducción de la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres, que actualmente se sitúa en un 51 %. Sin embargo, la participación de las mujeres en el mercado laboral se ha reducido, la brecha se sitúa en un 59%.



La lentitud de los avances en lo económico hace que, en cuanto a años, se calcule que llegar a una igualdad de oportunidades y participación, tan solo económica, para las mujeres llevará 202 años.



Y el panorama no mejora. Según proyecciones del informe, en 2022, las mejores oportunidades de trabajo estarán en las áreas de ciencia y tecnología: un sector sobrerrepresentado por hombres.



"Tres veces más hombres que mujeres poseen formación en inteligencia artificial", indica el informe, y agrega: "En cambio, muchos de los papeles que declinarán, como los de secretarías ejecutivas, así como en las áreas de administración, contabilidad y personal auxiliar, son aquellos en los que se suele emplear más a mujeres".



Además, la brecha de género más grave se observa en el indicador de empoderamiento político, donde sólo se ha cerrado un 22 %: las mujeres sólo en esta proporción forman parte de parlamentos, dirigen ministerios o están a la cabeza de Estados.



Los indicadores que abordan el acceso a la educación y a la salud son los que muestran un mayor acercamiento a la paridad de género, que llega al 95 % y al 96 %, respectivamente.



No obstante, este buen resultado global esconde problemáticas estructurales, como el hecho de que al menos el 20 % de mujeres sean analfabetas en 44 países y que en un caso extremo como el de Chad (último en el indicador de paridad educativa) sólo el 13 % de mujeres sepan leer y escribir.

¿Qué países lo están haciendo bien?

El país que corona la clasificación sobre la menor brecha de género es Islandia, donde se ha cerrado en un 85,5 %, seguido del grupo de países nórdicos: Noruega (83,5 %), Suecia (82,2 %) y Finlandia (82,1 %), conocidos por sus avances sociales y sus esfuerzos a favor de la igualdad.



Por regiones, Europa occidental es donde se ha alcanzado una mayor paridad y si las cosas siguen así habrá igualdad total dentro de 61 años. Latinoamérica y el Caribe han cerrado la brecha de género en un 71 %.



En la lista, que incluye 149 países, Colombia ocupa el puesto 40. México está en el 50; Estados Unidos, en el 51; Chile, en el 54; Costa Rica, en el 22; y Bolivia, en el 25.



EFE