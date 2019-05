Colectivo de mujeres lanza campaña contra el acoso en línea

Aunque hay ciertos mecanismos para denunciar el acoso en línea, que va en crecimiento, no todas las pruebas son válidas. Por eso, el colectivo feminista Siete Polas lanzó una campaña, llamada #NOesNO, en la que con el uso de un emoji, se podrá reportar los casos de violencia en redes y será válido por la justicia.

La campaña, que también fue posible por la agencia de publicidad Grey, lanzó el "primer símbolo universal" en contar del acoso. Bajo la perspectiva de que las palabras son vulnerables a reinterpetaciones pero los símbolos no, este grupo de mujeres invita a usar el símbolo O que aparece en los emojis de cualquier celular para construir la palabra NO, de tal manera que se envíe un mensaje contundente a los acosadores para que se detengan y a las víctimas para que sepan que hay un colectivo que busca proteger su credibilidad, en caso de tomar acciones legales, explicaron en un comunicado.



“En la mayoría de situaciones el acoso sexual en línea no se puede detener con un bloqueo y muchas veces un simple no, no funciona para frenar al agresor. La idea es que más personas se unan a esta campaña usando este símbolo para rechazar intentos de abuso y de esta manera convertirlo en una convención social protegida por ley”, afirmó Daniela Escobar.

Campaña de Siete Polas No es No Foto: Cortesía Siete Polas

El símbolo, que nace de la campaña #NoesNo, busca convertirse en una prueba digital, válida ante la ley, si eventualmente la víctima quiere instaurar una denuncia contra el victimario.



“Asimismo busca convertirse en una herramienta que evite que las malas historias se conviertan en traumas, responsabilizar a los acosadores y enviar un mensaje de responsabilidad sobre todas nuestras acciones digitales”, concluyó Daniela Escobar, parte del colectivo Siete Polas.

Redacción Vida