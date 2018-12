Carolina Angarita lanza libro sobre transformación personal

Carolina Angarita ha sido periodista y corresponsal en Londres del noticiero CM&, vicepresidenta de programación y mercadeo del canal RCN, presidenta de e-nnovva, directora de Google Colombia, actualmente es la gerente de Discovery Networks Colombia, y hoy se lanza oficialmente como escritora.

La magia sí existe es el título de su primer libro, que no habla sobre transformación digital sino de transformación personal, un campo que también conoce muy bien.



En él, Carolina cuenta cómo encontró la magia, que ella define como “la capacidad que tienen los seres humanos de vencer los miedos y de cumplir sus sueños, actuando con amor, propósito y servicio a los demás”. La define así porque está convencida de que esta capacidad permite que las personas logren cosas que parecen imposibles.



Su camino espiritual comenzó en 2012, año en que entró en un periodo de crisis: no estaba contenta con su trabajo, ni con su matrimonio ni sus cuentas bancarias. Lloraba con frecuencia, no tenía fuerzas y le costaba pararse de la cama. Esto la hizo entender que desde hace muchos años tenía un vacío en su corazón que necesitaba llenar.

Se dio cuenta de que había logrado llenar el vacío interior, pero muchas cosas seguían mal: su padre falleció, su matrimonio se acabó, las deudas se acumulaban y tenía un trabajo que no la satisfacía.

En medio de su afán por entender y curar el dolor que sentía, empezó a leer y a viajar alrededor del mundo para aprender de crecimiento y transformación interior. Dos años más tarde, en el 2014, se dio cuenta que había logrado llenar el vacío interior, pero en su vida exterior todo seguía mal: su padre falleció, su matrimonio se acabó, las deudas se acumulaban y tenía un trabajo que no la satisfacía.



Fue allí cuando decidió escribir un libro con todo lo que había aprendido, porque se dio cuenta de que, a pesar de estar atravesando un momento difícil, ya estaba preparada para manejarlo. Entendió que poner en práctica sus estudios le estaba funcionando de manera sorprendente y que podía ayudar a otros a encontrar una salida a sus problemas, con mucho trabajo pero también con muchas satisfacciones.



Carolina explica que su decisión de escribir un libro sobre transformación personal fue producto de haber experimentado en carne propia lo que es tocar fondo, sentir ansiedad y tristeza. Pero, a diferencia de la mayoría, encontró un camino para reencontrarse y reinventarse.



Hoy tiene un trabajo alineado con su propósito de ayudar a las personas, salió de sus deudas y se casó con el amor de su vida. Por eso el mensaje que quiere dejar a quienes lean su libro es que cuando empiezan a cambiar las creencias que los limitan, los hábitos perjudiciales, la costumbre de juzgar, y deciden vivir en agradecimiento y con fe de que todo va a estar mejor, empiezan a pasar cosas increíbles.



“Sigo practicando todo esto y sigo maravillándome y agradeciendo los resultados, y creo que entre más seamos los que usemos la magia para cumplir nuestros sueños, mejor será el mundo para todos hoy y para nuestros hijos mañana”, afirma Carolina.



El libro La magia sí existe es virtual y lo puede encontrar en www.amazon.com. Si lo compra este miércoles 19 de diciembre, el costo será solo de 0.99 centavos de dólar, alrededor de 3.000 pesos.



Además, todo lo que se venda este día será donado a la Fundación Ayuda por Colombia, que apoya a los niños del barrio El Codito, en las montañas del norte de Bogotá.

A partir del 20 de diciembre el costo del libro subirá a precio normal. Una vez compre el libro, la versión completa se descargará automáticamente antes de marzo de 2019.