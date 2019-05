Las salas de lactancia, una tarea pendiente de las empresas

La instalación de salas de lactancia en las organizaciones del país, que es exigida por ley, apenas está despegando. Eso muestran las cifras más recientes del Ministerio de Salud y Protección Social, que indican que, a junio de 2018, solo 70 empresas ya tienen la suya, de las 10.000 que prevé la norma.

En 2017 se aprobó la Ley 1823, que entró en vigencia en enero de este año, la cual les pide a las empresas de más de 1.000 empleados, públicas y privadas, que instalen salas de lactancia en las que las mujeres que acaban de tener hijos puedan extraer y almacenar la leche, con el fin de que los bebés no se pierdan de este alimento clave y se alcancen los estándares que fijó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide que todos los recién nacidos puedan ser amamantados por su madre hasta los seis meses.



De las 70 empresas que han instalado salas, 54 están ubicadas en Bogotá, 11 en Cali, 2 en Medellín y 2 en Cúcuta. Los ministerios de las TIC, de Cultura, Salud y algunos centros de reclusión para mujeres también lo han hecho. Según la norma, las empresas que no ponen estos puntos no tienen sanción, pero las que sí, tienen beneficios tributarios que determina el Minhacienda. De acuerdo con la ley, las entidades privadas con más de 1.000 empleados tendrán dos años para hacer las adecuaciones físicas y las que tengan menos trabajadores contarán con cinco años para cumplir la norma.

En los primeros cuatro meses de este año, 58 niños murieron por desnutrición en Colombia y el cálculo es que por cada 1.000 menores nacidos vivos, 17 fallecen, según datos oficiales. La explicación es que, entre otras cosas, tienen poco acceso a la leche materna, que puede prevenir enfermedades mortales y que provee de defensas para sobrevivir.



Precisamente, la meta del Gobierno, en cabeza del Minsalud, es que en el 2022 el número de bebés que tomen solo leche materna en sus primeros seis meses suba a 42,8 por ciento, cuando el promedio en 2015 fue de 36,1 por ciento, un aumento de apenas 6,7 por ciento para los próximos cuatro años.



Es por eso que las salas de lactancia son una de las cartas que está jugando el Gobierno, con ayuda también de las empresas, para disminuir la desnutrición infantil y prevenir enfermedades como la diarrea aguda, que se puede prevenir en un 50 por ciento con la leche materna, y las infecciones respiratorias agudas (IRA), que es una de las principales causas de muerte de niños menores de 5 años.



Para el doctor Robert M. Lawrence, pediatra estadounidense y quien estudia los beneficios de la lactancia, “es clave que las madres tengan la posibilidad de extender lo que más se pueda el tiempo en el que amamantan a su bebé, pues es un beneficio para ambos”.

EL TIEMPO consultó con algunas de las empresas que han instalado estas salas de lactancia y aseguran que los beneficios son múltiples. Según Ana María Ramírez, líder de Recursos Humanos de Johnson & Johnson Región Norte, “queremos aportar la consolidación de un balance vida-trabajo para todas las mujeres y las mamás; y las salas de lactancia son una opción para ello”.



Las mamás que han sido beneficiadas con esta norma resaltan que además de que es un alivio para sus hijos recién nacidos, eso asegura una mayor productividad. Natalia Marenco, líder de comunicaciones de Uber en Colombia, y quien está a punto de tener su primer hijo, manifestó que “las salas de lactancia dan la tranquilidad suficiente para poder desempeñarse bien en el trabajo y ser una gran madre”, aseguró.



De hecho, Ramírez cuenta que ese tipo de iniciativas fomentan una buena cultura corporativa. "Las salas de maternidad, acompañadas de otras políticas complementarias de Johnson & Johnson como, por ejemplo, la licencia de paternidad extendida que brinda 56 días para los nuevos padres, no solo aumentan la productividad, sino que también permiten que nuestros empleados tengan mayor sentido de pertenencia, se sientan más cómodos y fortalezcan su vínculo con la organización", asevera.



Mientras las salas de lactancia se siguen instalando en todo el país, el Ministerio de Salud se comprometió a continuar su acompañamiento a las empresas y reveló que ya está en marcha un plan de la mano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), con el fin de acelerar la participación de las organizaciones, que todavía va a paso lento.



María Camila González

Redacción Vida

Twitter: CamilaGolarte

marola@eltiempo.com