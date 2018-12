Que el 2019 sea feliz y muy saludable para nuestras mascotas

Hacer más ejercicio físico, comer saludablemente, dejar de fumar, aprender un nuevo idioma y compartir más tiempo con los seres queridos son algunos de los propósitos que usualmente nos proponemos para empezar un nuevo año.

Pero cuando se comparte con mascotas, es importante incluirlas dentro de los objetivos y también fijar algunos para ellas.



No es necesario que ponga a su perro a comer doce uvas –ni una sola, ya que son tóxicas para ellos– o que dé la vuelta a la manzana con las maletas. El único propósito que debe fijarse es el de proporcionarle todas las condiciones para que durante todo el nuevo año sigan siendo sanos y felices.

Tenencia responsable

Tener una mascota no es solamente un acto de amor sino de muchísima responsabilidad. Uno de los principales propósitos es garantizarles todas las condiciones de bienestar animal, como las siguientes:



- Esterilización: uno de los pilares de la tenencia responsable de animales de compañía es la esterilización. Esto no solamente evitará la sobrepoblación de animales, sino que también les ayudará a evitar problemas de salud y comportamiento.

Si uno de sus propósitos de año nuevo es tener una mascota, nada mejor que brindarle una segunda oportunidad a aquellos que se encuentran en fundaciones

- Marcación: queremos compartir la mayor cantidad de tiempo con nuestras mascotas; por eso, es necesario tenerlas debidamente identificadas para que puedan regresar a casa en caso de pérdida o extravío. Esta marcación puede ser mediante chip o placa en el collar; lo importante es que tenga los datos de contacto para que puedan ubicar a sus respectivos amos.



- Adopción: muchos animales han sido abandonados y están en búsqueda de un hogar responsable que les brinde amor, cariño, afecto y compañía. Si uno de sus propósitos de año nuevo es tener una mascota, nada mejor que brindarle una segunda oportunidad a aquellos que se encuentran en fundaciones o centros de zoonosis.

Mascotas saludables

Tener el esquema de vacunaciones al día, así como el carné actualizado y con los respectivos soportes, no es solo un acto de responsabilidad: previene la aparición de diferentes enfermedades infecciosas. Recuerde que anualmente debe revacunar a su mascota contra rabia, parvovirus, moquillo canino (distemper), coronavirus, hepatitis infecciosa canina y leptospira. Revise, consulte y programe a tiempo con el médico veterinario.



La desparasitación es igual de importante. La frecuencia dependerá del lugar de residencia y del estilo de vida, y también de si comparte espacio con otros animales. Lo más recomendable es hacer una desparasitación interna y externa cada tres meses. La salud oral ayuda a evitar sarro, caries, mal aliento, gingivitis y otras enfermedades. El propósito debe ser limpiar los dientes de su mascota 2 o 3 veces por semana con un cepillo de dientes suave o una gasa húmeda, y crema dental especial (que ya es posible conseguir en las tiendas veterinarias).

Uno de los principales propósitos para el nuevo año es convertirse día a día en el mejor amigo de su mascota

Aparte de la limpieza en casa, es recomendable acudir por lo menos una vez al año al médico veterinario para hacer una profilaxis dental más detallada.



Si bien no es necesario cambiar el tipo de concentrado que le brinda a su perro, sí se pueden explorar nuevos sabores (en concentrados) para estimular el apetito y evitar la monotonía. La variedad hará que obtengan nuevos nutrientes y evitará que pierdan el interés en la comida. Recuerde que el cambio de alimento debe ser progresivo y también depende de la orientación del veterinario.

Educación

Educarlos para que puedan convivir más fácilmente con otras personas y animales les ayudará mucho. No es necesario que obedezcan al primer llamado o que aprendan muchos trucos, sino que mejoren su comportamiento y se sientan útiles mientras comparten espacios y juegos con humanos y otros animales. Existen muchos adiestradores, academias y guarderías que ofrecen el servicio de colegio canino. Lo importante es asesorarse bien para encontrar el más adecuado.

Buenos amos, buenos amigos

Finalmente (pero no menos importante), uno de los principales propósitos para el nuevo año es convertirse día a día en el mejor amigo de su mascota. Para lograrlo, siga una a una las recomendaciones antes mencionadas y también recuerde:



-Comparta más tiempo con ellos.

-Recoja los desechos de su mascota.

-Denuncie el maltrato y el abandono animal.

-Eduque a las demás personas para que sean respetuosas y cuiden de los animales.

-Ayude a las diferentes fundaciones o centros de zoonosis de su ciudad: done tiempo, alimento o dinero para ayudar a otros animales que aún no tienen hogar.

-Bríndele todo su amor, cariño y respeto para que juntos sean muy felices.

Actividad física

Uno de los propósitos más comunes en el inicio de año es hacer actividad física para bajar los kilitos de más que dejan las fiestas de fin de año. Y esta promesa aplica también para que nuestras mascotas sean más saludables y tengan un buen comportamiento. Esto se logra cuando se les facilita entre 20 y 60 minutos de actividad física al día (dependiendo de la raza, la edad y el estado de salud). Una caminata corta, juegos con pelotas u otros juguetes y un adecuado descanso ayudarán a que los sentidos del perro se estimulen, gasten energía y reduzcan ansiedad mientras se ejercitan.



GABRIEL GARCÍA - PARA EL TIEMPO

@nosoyesegabo