Plan de Desarrollo abrió la puerta al fracking: se enciende debate

En la noche de es jueves, en el debate de la Cámara de Representantes, se hundió la iniciativa de más de 60 congresistas de diversos partidos políticos que buscaba sacar el fracking de las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

Así lo dio a conocer Carlos Andrés Santiago, vocero de la organización Colombia libre de fracking, que junto con la congresista Katherine Miranda, del Partido Verde, y Julián Peinado, del Partido Liberal, estaban solicitando incluir un artículo en el PND para prohibir esa técnica en el país.



Durante el debate, la votación quedó 27 contra 91. "Al final, no nos alcanzó (...) Nos apoyaron el @PartidoVerdeCoL, @PoloDemocratico, @MovimientoMAIS, @PartidoFARC y un sector del @PartidoLiberal. Nuestro reconocimiento para quienes hoy (2 de mayo) se pusieron del lado del agua y de nuestro planeta", señala Andrés Santiago.



Carlos Andrés le dijo a este diario: "Anoche se demostró el poco interés de hacer debates serios y profundos sobre actividades que no pongan en riesgo la riqueza hídrica del país, la salud y la vida de las comunidades, pero además, en donde la ciudadanía tenga la oportunidad de decidir sobre su propio territorio".



Sobre la decisión, Rodrigo Negrete, abogado especialista en temas ambientales recordó: "En el Congreso de la República hay actualmente dos proyectos de ley que discuten el tema, donde pueden convocar expertos, y conocedores de la temática. Con eso pueden hacer un debate más calmado, y no esta colcha de retazos en que se ha convertido los Planes Nacionales de Desarrollo (PND)".

En su cuenta de Twitter, la representante Miranda escribió: "Pedí a la Plenaria de la Cámara que sacáramos de las bases del Plan de Desarrollo la posibilidad de explorar y explotar a través del fracking. Fui derrotada, pero seguiré luchando por la vida, el agua y el medio ambiente".



Entre tanto, Juan Pablo Ruiz, de la Comisión de Expertos en fracking, advirtió que: "si el Gobierno acoge las recomendaciones de la Comisión lo máximo que se haría durante el periodo Duque serían los proyectos pilotos de investigación. El análisis de resultados y la determinación sería para el siguiente período presidencial".



Para finalizar, Santiago dijo que "tal como se desarrolló la votación, es clara la posición de partidos como el Centro Democrático, Conservador, la U y Cambio Radical, que en contradicción con la promesa de campaña del presidente Iván Duque, de no hacer fracking en el país, demuestran su incoherencia al permitir la explotación petrolera a través de esta técnica".



MEDIO AMBIENTE