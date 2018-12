'Declarar los delitos contra el bosque como delitos de lesa humanidad'

Hay un mal en Colombia que cada minuto arrasa con la riqueza del segundo país más biodiverso del mundo. La deforestación –sea por la construcción de vías, la especulación de la tierra, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal o la ganadería extensiva– no sólo está desbordada sino que está quebrando la conectividad de los ecosistemas.

Precisamente por esa preocupación, el ingeniero forestal y representante a la Cámara del partido de la U, José Edilberto Caicedo, radicó la semana pasada un proyecto de ley para imponer sanciones más severas a quienes no ayuden a detener este crudo fenómeno. Entre los varios objetivos se plantea hacer un “inventario de todos los bosques en predios públicos, privados y en los baldíos nacionales para poder tener una contabilidad de las áreas boscosas que se tienen”.

También se le exige a la Contraloría General que en su informe anual sobre el estado de los recursos naturales del país, incluya un capítulo específico relacionado con la situación de la deforestación, además de que el Ministerio de Medio Ambiente entregue anualmente un informe al Congreso sobre el mismo tema.



Al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se le solicita que oficialice, implemente y mantenga a disposición del público el sistema de monitoreo de pérdida de cobertura boscosa que ya viene implementando, y que identifique con diferentes variables cuáles zonas tienen mayor riesgo de seguir siendo deforestadas, con el objetivo de que esa información se tenga en cuenta a la hora de planificar el territorio.



¿Por qué decidió radicar el proyecto de ley?



Por la cultura del deterioro en la que vive el país. A pesar que hay esfuerzos por generar educación ambiental y entender que la casa común hay que cuidarla, las estadísticas muestran todo lo contrario, una realidad catastrófica donde se deforestan 600 hectáreas al día, 25 hectáreas por hora, donde el año pasado arrasamos con 220.000 hectáreas de bosque. Una destrucción avasallante de los bosques. Entonces hay que motivar al Estado para que tome medidas de fondo, con normas más severas, penales y sancionatorias, para que se entienda que la agresión al medio ambiente es también una agresión contra la gente.



Hoy ya existen los delitos ambientales y el problema, aún así, persiste, ¿qué diferencia trae este documento?



Propongo declarar los delitos contra el bosque como delitos de lesa humanidad, porque la culpa no es solo del campesino que por no tener otra alternativa económica tiene que tumbar un árbol para alimentar a su familia, sino que detrás de la deforestación hay una acción criminal organizada, una acción sistemática contra la subsistencia del bosque, y una mercado garantizado en los grandes centros urbanos. Eso nos exige transformar incluso la arquitectura de la construcción en el país, donde un árbol de abarco le vale a un campesino 40.000 pesos y luego en Bogotá se vende a 3 millones de pesos, generando pobreza en la base y riqueza en los intermediarios.



Este país está lleno de leyes y programas que no se cumplen, ¿por qué plantea una ‘nueva política de control a la deforestación’ y no mejor seguir avanzando en lo que ya existe, en su efectivo cumplimiento?



Porque no hay una política que le garantice al Estado las herramientas y los dientes suficientes para luchar de manera frontal y eficaz contra la deforestación. En este momento el Estado no tiene políticas públicas contra la deforestación que castiguen con cárcel, que los funcionarios que controlan y hacen la trazabilidad tengan el conocimiento para saber qué madera es la que lleva cada camión, o al menos saber cómo es que la madera ilegal sale desde Caquetá y Guaviare hasta llegar a Bogotá, pasando por una cantidad de retenes, y no pasa nada. Esto solo puede ser por dos razones: o corrupción o mucho desconocimiento.



Usted plantea responsabilidades especiales para Minambiente, Ideam y Contraloría, ¿pero dónde quedan los alcaldes, gobernadores y Corporaciones Autónomas Regionales? Se sabe dónde está ocurriendo la deforestación…



Este punto es muy importante. Lo respondo de esta manera: La Contraloría debe presentar cada año un informe detallado sobre el estado de los bosques en el país y su nivel de deterioro. A partir de ese informe, se castiga disciplinariamente en grado de dolo, o sea con destitución del cargo, a funcionarios públicos que no cumplan con su deber de frenar la deforestación, ya teniendo la debida información.



Hay alcaldes o gobernadores, muy especialmente en la Amazonia, que pueden estar consintiendo o hasta promoviendo los procesos de deforestación en sus territorios. Eso lo tenemos que averiguar, y si no cumplen sencillamente no deben estar en esos cargos públicos.



*En proceso de trámite también está un proyecto de ley promovido por el Senador Rodrigo Lara de Cambio Radical y por Juan Carlos Lozada del partido Liberal.REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE@ElTiempoVerde