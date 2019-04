Piden renuncia del ministro de Ambiente en debate sobre deforestación

Durante un acalorado debate de control político sobre deforestación en Colombia, el representante a la Cámara del Partido liberal por Caquetá, Harry González, le pidió al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, que renuncie a su cargo por no sentar posiciones claras en contra de la aspersión aérea con glifosato, el plástico de un solo uso, la técnica del fracking y la pérdida galopante de bosque natural en el territorio nacional.

González no solo criticó el hecho de no tener una cifra precisa sobre el número de hectáreas deforestadas en Colombia durante el 2018, sino que cuestionó los avances del programa Visión Amazonía, cuya razón de ser es reducir a cero la tasa neta de deforestación a 2020 en esta región del país.

“Esa meta se tiene que cumplir el próximo año, eso es en siete meses. ¿Qué están haciendo con la plata (de cooperación internacional)? ¿Dónde están los 52 millones de dólares que ya giraron los contribuyentes europeos? Revisando los contratos veo mucha consultaría por ahí (…) pero los resultados son demasiado malos”, señaló el representante del partido Liberal.



Según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2017 –la cifra oficial más actualizada que hay– el país perdió cerca de 220.000 hectáreas de bosque; el 65, 5 por ciento se concentró en la Amazonia, particularmente en los departamentos de Caquetá y Guaviare.

La meta del Plan Nacional de Desarrollo

El representante González cuestionó la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que, tal y como está escrita, abre la posibilidad de que se pierdan 900.000 hectáreas de bosque durante el cuatrenio.



"No sabemos en qué anda usted, pero defendiendo nuestro medio ambiente no, en cambio sí lo vemos apoyando el uso del plástico, la explotación minera en los páramos, la deforestación, el fracking; por eso Ministro lo mejor es que se vaya, que renuncie", aseguraron los representantes citantes al debate en la comisión primera de la cámara.

Estos avisos fueron exhibidos por los representantes Julián Peinado y Harry González durante el debate en la comisión primera de la cámara. Foto: Archivo particular

Juanita Goebertus, de ‘los verdes’, señaló en su intervención que hay que prestarles especial atención a los 170 municipios PDET (programas de desarrollo con enfoque territorial.) que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado y con mayores índices de pobreza. “Hoy el 84 % de la deforestación se concentra ahí, donde también se concentró el 42 % del incremento de los homicidios del año pasado. Coexiste un riesgo de seguridad nacional”, indicó Goebertus. “El avance de la deforestación está correlacionado con la apropiación ilegal de baldíos, donde hay apoyo claro de distintos grupos armados y ausencia de la presencia del Estado para controlar esta situación”.



La funcionaria enumeró las propuestas que hizo su partido para cambiar la meta de deforestación que se señala dentro del PND, enfocadas en los PDET. 1) Reducir el 30 % de la deforetación anual en estos 170 municipios. 2) Tener al menos cuatro boletines al año sobre el avance de la deforestación. 3) Restaurar al menos 200.000 hectáreas de bosques. 4) Tener por lo menos 1’000.000 de hectáreas de acceso a baldíos y 2’500.000 hectáreas formalizadas. 5) Hacer el catastro multipropósito para todos los PDET. 6) Avanzar con el plan de zonificación ambiental que quedó pactado en el Acuerdo de Paz.

Lo que dice el Ministerio de Ambiente

Durante su intervención, Lozano anunció que el compromiso del gobierno Nacional es reducir la deforestación mediante la implementación de cuatro pilares: combatir la ilegalidad, implementar alternativas productivas, fortalecer la información para adjudicación de tierras rurales y el monitoreo permanente que permita anticipar amenazas.



Según el jefe de la cartera, “estamos luchando en su mayoría contra delincuentes y bandas organizadas de criminales que están exterminando nuestros bosques, el patrimonio nacional y universal más importante”. Señaló que el 70 % de la deforestación es ocasionada por bandas criminales que acaparan tierras para siembra de cultivos de coca, establecimiento de ganadería y minería ilegal, a través de la construcción de vías no autorizadas por el Estado, que facilitan el acceso a los bosques.



Lozano recordó que, con el fin de fortalecer estas acciones de lucha contra la deforestación que se vienen implementando, el Plan de Desarrollo prevé la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados (CNLDCA), conformado por los Ministros de Ambiente, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, y Transporte, así como la Procuraduría y la Fiscalía, cuyo fin es coordinar las medidas interinstitucionales y combatir este flagelo.



“Soy yo quien viene denunciando esto desde hace diez años. Muchos de ustedes son nuevos en esto pero yo no, yo sí he denunciado la degradación de la biodiversidad y de las comunidades que viven allí, tanto indígenas como campesinas. Entonces discutamos qué vamos a hacer para frenar las actividades ilegales que aumentaron durante los últimos tres años (…) Empecemos a decirnos verdades sobre el estado de los recursos naturales en Colombia (…) No he escuchado propuestas para frenar la criminalidad”, dijo en la Comisión I de la Cámara de Representantes.



De igual manera, el Ministerio de Ambiente recordó que "por primera vez en la historia, un Gobierno catalogó la falta de agua, la pérdida de la biodiversidad y la degradación del medio ambiente, como un problema de Seguridad Nacional por medio de la nueva 'Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad'.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

@ElTiempoVerde