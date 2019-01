Arrúnchese con su mascota a ver televisión

Una de las mejores compañías para hacer una maratón de series o películas en casa es sin duda alguna nuestra mascota, y en esta época de vacaciones ellos también disfrutan de estar a nuestro lado y por qué no, de la película.



Si bien perros y gatos no entienden el argumento o la trama, sí pueden motivarse con el movimiento o los sonidos, además, aman estar con nosotros y son excelente compañía porque no querrán cambiar el canal y lo mantendrán cómodo y caliente.

Viendo como una mascota

Por motivos evolutivos, perros y gatos desarrollaron más el sentido del olfato y el oído, pero contrario a lo que muchas personas piensan, ellos pueden ver el mundo a color. La diferencia radica en que su gama cromática es reducida ya que poseen menor número de conos (células fotorreceptoras encargadas de captar la luz), lo cual limita su visión a colores como el azul, el verde o el amarillo, y también les impide distinguir tonalidades, colores vivos o saturados.



Las mascotas se sienten motivadas al ver puntos, líneas u objetos en movimiento (no pueden observar con tanto detalle las imágenes) o al escuchar sonidos llamativos (como maullidos o ladridos). Su atención dura menos tiempo, por lo cual se interesarán solo a unos cuantos minutos en la película, y si lo acompañan a ver televisión, principalmente es porque disfrutan de su compañía y también porque esperan compartir el balde de crispetas con usted.



En este tema hay que tener especial cuidado ya que las palomitas de maíz, si bien no son tóxicas para ellos sí tienen un alto contenido en sodio que puede generar problemas en la dieta. Además, por su tamaño pueden quedarse atascadas en los dientes o incluso obstruir las vías respiratorias en caso de razas pequeñas, así que lo mejor para ambos es compartir solo la película o cambiar de snack para evitar protagonizar una drama de terror con su mascota.

La academia de perros y gatos recomienda…

Si se decide a hacer una maratón con sus peludos, los cinéfilos gatunos y perrunos nos han sugerido un listado con aquellas series y películas que podrán disfrutar juntos.



Serie ‘Amigos caninos’ (2018).

Varios directores.



La plataforma Netflix emitió el pasado 16 de noviembre la primera temporada de esta serie de seis documentales, en los cuales cuenta la historia de seis perros en diferentes partes del mundo mientras nos muestra los fuertes lazos entre perros y humanos.



Siempre a tu lado (2009).

Director: Lasse Hallström.

​

Un perro fiel llamado Hachiko acompaña cada mañana a su amo (Richard Gere) a la estación de tren y regresa cada tarde para darle la bienvenida después del trabajo. Sin embargo, esta rutina se ve rota por una desgracia. (Hay que verla con caja de pañuelos).



La vida secreta del perro (2013).

Director: Barny Revill.

​

Documental producido por la BBC, en el cual científicos analizan y explican algunos apartes de la fisiología del perro y también nos ayudan a entender el vínculo que existe entre ellos y los humanos.



La razón de estar contigo (2017).

Director: Lasse Hallström.



Bailey es un perro que, a través de varias reencarnaciones, conoce su propósito en la vida y las enseñanzas que tiene para brindarles a sus compañeros humanos.



Hotel para perros (2009).

Director: Thor Freudenthal.



Película basada en hechos reales, en la cual dos niños huérfanos intentan ayudar a su fiel compañero y terminan creando un hotel para todos los animales que han sido abandonados por los humanos.



Como perros y gatos (2001).

Director: Lawrence Guterman.

​

La eterna (y no del todo cierta) confrontación entre perros y gatos llevada al extremo y convertida en una trama de espías para evitar que los gatos puedan hacer que los seres humanos desarrollen una alergia a los perros y así apoderarse de toda nuestra atención.

Bolt (2008).

Director: Chris Williams y Byron Howard.



Un perro estrella de Hollywood cree que tiene superpoderes y cuando su amo es secuestrado, decide ir en su búsqueda mientras conoce amigos y enfrenta sus miedos al darse cuenta de que sus poderes solo existen en el mundo televisivo.

Marmaduke (2010).

Director: Tom Dey.



Un perro gran danés se muda con su familia a California y allí, con la ayuda de Carlos, su compañero felino, tratará de encajar en la élite canina de su nuevo vecindario.



Rescate en la Antártida (2006).

Director: Frank Marshall.



Inspirada también en hechos reales, cuenta la historia de cómo un grupo de científicos busca rescatar a los ocho perros que en alguna ocasión les salvaron la vida y que por motivos de fuerza mayor fueron abandonados en el Polo Sur.



La vida secreta de tus mascotas (2016).

Director: Chris Renaud.



¿Te has preguntado que hacen tus mascotas cuando tú no estas cerca? Esta película responde a esta pregunta de manera graciosa al mostrar la vida de un grupo de perros y gatos mientras sus amos salen de casa. Su primera parte fue tan exitosa que para este 2019 se tiene prevista la segunda parte.



Mi papá es un gato (2016).

Director: Barry Sonnenfeld.



Un hombre de negocios se ve atrapado en el cuerpo de un gato que ha comprado para el cumpleaños de su hija.



También existe una opción más especializada para perros: Dog TV, que desde 2009 se convirtió en la primera cadena con programación diseñada exclusivamente para ellos. Cuenta con programas para brindar relajación, calma, aliviar el estrés, así como programas que puedes disfrutar junto a tu perro y que hablan de recetas de cocina, talentos caninos, videos graciosos y ciencia.

GABRIEL GARCÍA*

Especial para EL TIEMPO

* Médico veterinario