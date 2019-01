Países que permiten la caza de mascotas y animales en riesgo

iStock

Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica / Elefantes: “Zimbabwe está en pésimas condiciones por la desaceleración económica. Sin embargo, la comunidad internacional espera que nuestro país pobre cuide a los elefantes y los leones cuando ni siquiera podemos alimentar a la gente”, aseguró Victor Muposhi, un zoólogo de la Universidad Tecnológica de Chinhoyi al New York Times cuando se reveló esta práctica ente y otros países de África. Sin embargo, expertos aseguran que el dinero de estas transacciones no llega realmente en la comunidad sino que permanece en las empresas.



Y el impacto no deja de ser enorme: se calcula que la población de elefantes en el continente bajó un 30% entre de 2007 a 2014 , entre otras causas, por la caza.