Ola de frío no significa un freno en el calentamiento global

Ciudades totalmente blancas, como si desde el cielo les hubieran espolvoreado toneladas de harina; el viento congelado, las autopistas cubiertas por una capa de hielo resbaladiza y la gente prendiendo fogatas en la carrilera para que el tren pueda seguir andando son algunas de las imágenes que deja la ola de frío extremo que afecta a Norteamérica, en especial las zonas central y occidental del norte de los Estados Unidos, y que ha obligado a cerrar escuelas y negocios, suspender vuelos y abrir refugios.

El pasado miércoles en la mañana, por ejemplo, la temperatura en el estado de Dakota del Norte, en límites con Canadá, alcanzó los 37 grados bajo cero y una sensación térmica de -54.



El último balance de las autoridades estadounidenses indica que la ola de frío deja al menos 21 muertos y decenas de personas hospitalizadas con síntomas de hipotermia y gangrena. La mayoría de las muertes se han registrado en Michigan, Illinois, Ohio y Minesota, donde los termómetros se situaron a niveles mínimos históricos, como los -30 grados centígrados alcanzados en Chicago el pasado jueves.



Lo que está ocurriendo corresponde a un fenómeno conocido como vórtice polar, que según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa, por sus siglas en inglés) es “una gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos norte y sur de la Tierra; que se debilita en el verano y se intensifica en el invierno”.

Cuando el vórtice –que además es una corriente que gira de Este a Oeste, lo que significa que circula en el sentido contrario de las manecillas del reloj– se calienta, el aire gélido del Ártico se ralentiza, generando que ese aire frío, que antes estaba “encerrado” o “bloqueado”, se libere repentinamente y descienda hasta las capas inferiores de la atmósfera.



El fenómeno meteorológico, que incluso viene afectando a estados del sur, como Misisipi y Alabama, que no están acostumbrados a temperaturas tan bajas, no es nada nuevo, “siempre ha estado presente y no se limita solo a Estados Unidos; también a Canadá y a ciertas zonas de Europa y Asia”. No obstante, para algunos expertos, este fenómeno en ese hemisferio no tiene relación con las temperaturas de entre 35 y 40 grados que se están sintiendo en el sur del planeta.



La actual no es la primera ola de frío extremo que padece Estados Unidos. La de esta semana es similar a la vivida en enero del 2014 y a otras, como las de 1977, 1982, 1985 y 1989.

¿Hay calentamiento global?

“¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? ¡Por favor, vuelve rápido, te necesitamos!”, trinó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a propósito de las bajas temperaturas que están azotando a su país esta semana.



La respuesta para Trump es sencilla: una cosa es el clima y otra es la temperatura global. Las tormentas de nieve no son incompatibles con el calentamiento global, del que, además, él se ha mostrado escéptico. El diario The New York Times se lo explica de manera más didáctica y en términos económicos: “el estado del tiempo representa la cantidad de dinero que tienes en tu bolsillo el día de hoy, mientras que el clima es tu capital neto. Un multimillonario que olvidó su cartera un día no es pobre”.

En ese escenario, el clima se refiere a cómo se comporta la atmósfera durante un largo periodo, mientras que el estado del tiempo describe lo que sucede en un plazo muy corto.



Lo que sí es cierto es que aunque los eventos extremos no necesariamente están directamente relacionados con el cambio climático, estos sí pueden ser más intensos y frecuentes a causa del fenómeno global.



Según el profesor de la Universidad Nacional José Daniel Pabón, Ph. D. en Meteorología, “el hecho de que este invierno haya presentado un extremo frío no indica que la tendencia de largo plazo hacia un calentamiento se haya reversado o no exista. ¡Existe, y no hay reversa hasta el momento! Seguirá incrementándose si no tomamos las medidas de mitigación necesarias y convenidas en el contexto de la Convención de Cambio climático, particularmente en el Acuerdo de París”.



El documento al que él se refiere, firmado en 2016 por 195 países, es precisamente el pacto más ambicioso que existe hasta el momento para mantener la temperatura global del planeta por debajo de 2 °C al finalizar el siglo. No obstante el llamado de urgencia, no es suficiente y se queda corto.



Y aunque este fin de semana se espera que vuelva a subir la temperatura en los estados más golpeados por la inestabilidad del vórtice, lo que podría generar deshielo e inundaciones, el Servicio Nacional de Meteorología de EE. UU. (NWS) espera que el próximo miércoles otra masa de aire polar se sitúe sobre las zonas central y occidental del norte de EE. UU.



“Las buenas noticias son que el fin de semana será magnífico. Las malas noticias, que la masa azul oscura de temperaturas por debajo de lo normal estará de vuelta la próxima semana”, advirtió el NWS en Twitter.

Calor en el sur del planeta

​Mientras Norteamérica, Europa y parte de Asia sufren temperaturas muy bajas, en otras zonas del planeta la situación es completamente distinta. Australia, por ejemplo, experimenta una ola de calor, con temperaturas que alcanzan los 46,6 grados centígrados, que ha provocado sequías, incendios y la mortandad de peces. Según la Oficina de Meteorología, el clima de Australia se ha calentado en aproximadamente 1 °C desde 1910.



Mientras tanto, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil experimentan temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados y en algunas zonas la sensación térmica supera los 45 grados.



