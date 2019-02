'No es cierto que en 3 días caudal del río Cauca recupere normalidad'

Reducción del caudal del río Cauca, mortandad de peces y de otro tipo de fauna, afectaciones en el suministro de agua potable para las comunidades locales y una carga de sedimentos que podría llegar hasta el río Magdalena. Estos son algunos de los efectos que traerá consigo el cierre de la compuerta 1 del proyecto Hidroituango.



Modesto Portilla Gamboa, profesor de geociencias de la Universidad Nacional, explica que un gran tramo del río Cauca se secará dejando en su cauce un lodazal y piedras al descubierto, lo que hará que su retorno a la normalidad se lleve unas semanas, lo cual tendrá un impacto ambiental y social para las comunidades que aledañas.

¿Qué consecuencias podrán verse casi que de manera inmediata por el cierre acelerado de la compuerta 1 del proyecto?



El cierre repentino de la compuerta del Túnel 1, que conduce el agua del embalse hacia la casa de máquinas y siguiendo por ahí, a través de los túneles de descarga y demás cavernas internas que se han venido formando en el interior de la montaña desde el 28 de abril de 2018, hacia aguas abajo del muro, traerá como consecuencia inmediata que ya no fluirá agua por el cauce del río Cauca desde la desembocadura del río Ituango hasta La Mojana/Depresión Momposina, pasando por Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí; es decir, el río Cauca se secará entre el muro y su desembocadura en el río Magdalena, quedando en el cauce del río un lodazal y piedras al descubierto, visibles a simple vista.

¿Y esto qué impactos ambientales y sociales traerá consigo?



Este hecho, generará: a) la muerte de la fauna que vive en el río Cauca (peces y demás animales acuáticos), b) el descenso del nivel freático de las vegas y laderas contiguas al cauce del río, como cuando se moja una esponja de lavar la loza y se deja sobre el mesón de la cocina y se vuelve a mirar al rato: el agua se ha extendido por el mesón y la esponja está mojada únicamente en la parte inferior y arriba seca, es decir, se produce una sequía en las vecindades del cauce del río y con ello la afectación drástica de la flora y fauna que habita esta zona: la vegetación se seca y los cultivos pierden sus frutos, la fauna se desplaza y/o muere.



c) Los habitantes de la región pierden el medio de transporte, como lo es el río Cauca en esa zona antioqueña; además, como ya no hay peces en el río pues pierden la pesca, ya no pueden realizar las labores de barequeo, comercialización de productos agropecuarios, etc. d) El ecosistema de La Mojana y, en general, de la Depresión Momposina, sufrirá los efectos de la falta de llegada de los nutrientes que les aporta normalmente el río Cauca. e) El nivel de zozobra e incertidumbre en las comunidades se potenciará al máximo ante este evento rarísimo, o casi imposible, que le ocurra al río Cauca, el cual es el eje central de la vida en su recorrido de 1.300 kilómetros desde su nacimiento en el Macizo colombiano hasta su desembocadura en el Magdalena.



¿Esto no se podía prever o prevenir?

Sí. Se previó e informó al respecto hace mucho tiempo, cuando empezó este problema el 28 de abril de 2018. Ya se sabía que en algún momento se deberían cerrar los túneles para "secar" la casa de máquinas y poder entrar a revisar el estado calamitoso en que debería haber quedado el macizo rocoso internamente, al haber sido sometido a un flujo descontrolado de agua-lodo-escombros a altas presiones.



Pero, desafortunadamente EPM siempre ignoró todo lo que fuera contrario a terminar de construir el proyecto y ponerlo a generar energía eléctrica, desacatando de frente y abiertamente lo ordenado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en la Resolución 820 de junio 1 de 2018, quien tampoco le dijo nada al respecto y cohonestó que EPM no suspendiera esos trabajos y se dedicara a realizar aquellos que realmente protegieran a las comunidades.

Entonces la empresa ya lo veía venir...



Por supuesto que sí se podía prevenir, aplicando los principios de prevención y precaución existentes en el ordenamiento jurídico, normativo, legal y constitucional colombiano; es decir, habiendo acatado estrictamente la Resolución 820 de junio 1 de 2018 de la Anla; y/o que el Gobierno Nacional hubiera intervenido a EPM/Hidroituango desde el 16 de mayo de 2018, cuando se perdió el control hidráulico del proyecto por parte de EPM, como efectivamente se lo informó por escrito al entonces presidentes Juan Manuel Santos.

El gerente de EPM habló de una reducción del caudal del río Cauca, pasando de 500 metros cúbicos por segundo a 100, ¿el río se 'normalizará' nuevamente o las afectaciones podrían verse incluso a largo plazo también?



Esa disminución del caudal del río Cauca es el resultado inicial del cierre de la compuerta, caudal que por estas épocas normalmente debería ser cercano a 800 metros cúbicos por segundo, pero que con el cierre de emergencia de la compuerta del Túnel 2 ya se había disminuido dramáticamente.



Las consecuencias son varias. Además de las que ya mencioné, tal vez la peor a futuro es que el nivel del agua del embalse empezará a subir hasta alcanzar el vertedero (obra a la cual se le cambió el diseño durante la construcción, al pasar de 5 compuertas a 4). Como habrá mayor cantidad de agua en el embalse y a mayor altura, generará mayores presiones sobre el macizo rocoso ya enfermo y lo pondrá a trabajar en condiciones para las que no se diseñan estas estructuras en una represa, a trabajar permanentemente hasta que se arregle este dolor de Hidroituango (cuestión que llevará meses o años).

Dijeron que el cauce se mejoraba este fin de semana, cuestión de "tres días" ...



El río Cauca va a durar seco por lo menos hasta que el agua suba al vertedero, que podrían ser unos 3 a 5 días que es lo que se demorará en llegar el agua que están liberando desde la represa La Salvajina (Valle del Cauca) y la que normalmente transcurre por el río Cauca desde sus nacimientos y por los afluentes que le llegan.



En este tiempo, como había comentado, el nivel freático de las vegas descenderá fluyendo hacia el cauce del río; y cuando empiece a fluir nuevamente agua por él, este arrastrará el lodazal que dejó al secarse y luego, a medida que ascienda de nuevo el nivel del río, esto generará el humedecimiento del terreno y el ascenso poco a poco del nivel freático en las vegas, cuestión que llevará semanas en recuperarse si todo va bien. Por lo tanto, la razón de que el caudal se recuperaría, a los niveles normales y subterráneamente hacia las vegas, en tres días, no es cierta.



¿Cuáles serían las zonas más afectadas? Especialmente por estar en riesgo las principal actividad económica (pesca) y su seguridad alimentaria...



Las zonas más afectadas, por el cierre de la compuerta y consecuente sequía aguas abajo del muro, serán las comprendidas entre la desembocadura del río Ituango en el Cauca hasta Caucasia, luego la zona comprendida entre Caucasia y la Mojana, además la Depresión Momposina y a lo mejor todo el ecosistema lótico y léntico del río Magdalena hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza (Barranquilla).



En este mismo orden, sufrirán las consecuencias las comunidades que habitan esas regiones colombianas y, si no se atiende desde afuera este problema, habrá una afectación seria a la seguridad alimentaria de quienes quienes ya se están viendo afectados desde que empezó la construcción del proyecto y que se les acentuará en los próximos días, semanas y meses.

