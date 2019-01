Muchas leyes ambientales pero poca aplicación: ONU

Acaba de ser publicada la primera evaluación mundial sobre el estado de derecho ambiental. Llama la atención sobre la escasa aplicación de las leyes que exacerban las amenazas para el medioambiente, a pesar de la proliferación de leyes y organismos ambientales en todo el mundo en las últimas

En el informe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se llegó a la conclusión de que, pese a que la cantidad de leyes ambientales establecidas desde 1972 se multiplicó por 38, el fracaso a la hora de aplicarlas y hacerlas cumplir es uno de los mayores problemas para la mitigación del cambio climático, la reducción de la contaminación y la prevención de la pérdida generalizada de especies y hábitats.

El informe se publica con el objetivo de que las empresas, la academia, los políticos y demás tomadores de decisión puedan abordar correctamente los desafíos que plantea el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), en el que se insta a adoptar medidas con rapidez para transformar la economía mundial a una velocidad y magnitud que “no tienen precedentes históricos documentados”.



David Boyd, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente afirmó que “a menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a gozar de un medio ambiente saludable”.



Si bien el informe señala que la ayuda internacional contribuyó a que numerosos países concertaran más de 1.100 acuerdos ambientales desde 1972, lo cierto es que ni la ayuda ni el presupuesto interno dieron lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad. Algunas de las causas serían: la escasa coordinación entre organismos gubernamentales, una capacidad institucional debilitada, la falta de acceso a la información, la corrupción y la participación cívica reducida.

Carl Bruch, director de Programas Internacionales del Environmental Law Institute sostiene que “la comunidad internacional puede hacer más. Con demasiada frecuencia, el apoyo de los donantes se centra en esferas muy específicas del medio ambiente, por lo que en algunas esferas existen sólidos programas ambientales mientras que a otras no se les asignan fondos ni se les presta atención. Esta diversidad de enfoques puede socavar el estado de derecho ambiental al no ofrecer uniformidad en la aplicación y el cumplimiento de la ley y enviar mensajes confusos a la comunidad que se reglamenta y al público en general. En algunos casos la cultura de cumplimiento de las normas ambientales es débil o inexistente”.



En el informe se dedica considerable atención a una tendencia que reviste particular preocupación: la creciente resistencia a las leyes ambientales, que favorecen los casos de hostigamiento, amenazas de detenciones arbitrarias y asesinato de los defensores del medio ambiente. Entre 2002 y 2013, 908 personas –entre ellas, guardabosques, inspectores gubernamentales y activistas locales– fueron asesinadas en 35 países y, solo en 2017, fueron asesinados más de 200 defensores del medio ambiente.

Oportunidades para fortalecer el estado de derecho ambiental

Integrar las normas ambientales con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fomento de la participación de diversos actores: la experiencia ha demostrado que la voluntad política tal vez sea el aspecto más importante para determinar si se aplicarán y harán cumplir las leyes ambientales.

Evaluación periódica del estado de derecho ambiental: el estado de derecho ambiental sigue siendo un espacio dinámico, con innovaciones, enseñanzas y desarrollo constantes.

Enfoques de pruebas piloto. Es más fácil convencer a quienes toman las decisiones las ideas ya se han puesto a prueba, obteniendo resultados positivos.

El alcance geográfico de esas iniciativas e innovaciones refuerza dos puntos clave de este informe: desarrollar y promover el estado de derecho ambiental plantea un desafío para todos los países; también resulta cada vez más prioritario.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

@ElTiempoVerde