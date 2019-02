La mitad de los glaciares en el Himalaya podría desaparecer

A finales del año pasado, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) —el principal órgano de expertos que existe sobre este tema— lanzó una advertencia clara: si queremos evitar un aumento de 10 centímetros en el nivel del mar, un océano Ártico sin hielo en el verano y la pérdida total de los arrecifes de coral, es necesario reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. Para impedir a toda costa que el planeta se caliente 2 grados centígrados al finalizar el siglo —y limitarlo a 1,5 °C— se necesitan acciones “de gran alcance y sin precedentes”, dijeron.

Sin embargo, aunque se cumpliera ese objetivo, ya es muy tarde para algunos lugares. La región de Hindu Kush Himalaya (HKH), por ejemplo, conocida como el ‘tercer polo’, con algunos de los picos más elevados del mundo como el Everest y el K2, podría perder un tercio de sus glaciares al finalizar el siglo, afectando a 250 millones personas que habitan estas montañas y a otras 1.650 millones que viven en los valles de sus ríos.

Pero, en el peor de los escenarios, si no se logra cumplir con el Acuerdo, las emisiones actuales conducirán a una subida de hasta cinco grados en esta región —que tiene el tercer depósito de hielo más grande de la Tierra, después del Ártico y la Antártida— y una pérdida de dos tercios de sus glaciares para 2100.



Así lo advierte un estudio publicado hoy por el Centro Internacional para el Desarrollo Integral de las Montañas (Icimod, sigla en inglés), realizado durante cinco años por 350 investigadores. El documento proporciona una visión “sin precedentes” del entorno, las personas y la vida silvestre de la región.

El deshielo de los glaciares podría ocasionar inundaciones que afectan los cultivos. Foto: Alex Treadway- ICIMOD

“Esta es la crisis climática de la que no se ha oído hablar”, dice Philippus Wester, del Icimod, quien dirigió el informe. “El calentamiento global transformará estas frías cumbres montañosas en rocas desnudas en poco menos de un siglo”. Los impactos van desde un empeoramiento de la contaminación del aire hasta un aumento en los fenómenos meteorológicos extremos.



La región de HKH abarca 3.500 kilómetros a lo largo de Afganistán, Bangladés, Bután, China, India, Birmania, Nepal y Pakistán. Los más de 50.000 glaciares alimentan a 10 de los sistemas fluviales más importantes del mundo, incluyendo el Ganges, el Indo, el Amarillo, el Mekong y el Irrawaddy, y directa o indirectamente suministran alimentos, energía, aire puro e ingresos a miles de millones de personas.



De acuerdo con el informe, esta zona se formó hace 70 millones de años, y no fue hasta la década de los setenta cuando se empezó a observar una disminución de sus masas de hielo. “Ya se ha perdido un 14 por ciento del tercer polo”, sentencia Wester.



Los efectos negativos varían. Cuando las masas de hielo se derriten, el agua desemboca en lagos y ríos, lo que podría provocar inundaciones y la destrucción de cultivos enteros. Los más vulnerables, como suele ocurrir siempre con estos temas, son los más pobres, niños y mujeres: de los 250 millones de habitantes que hay, un tercio subsiste con menos de 1,9 dólares al día, un 30 por ciento no tiene lo suficiente para comer y alrededor del 50 por ciento padece algún tipo de desnutrición.

La región, de 3.500 km, contiene cuatro ‘hotspot’ de biodiversidad. Foto: JITENDRA BAJRACHARYA- ICIMOD

La inaccesibilidad, la fragilidad y la lejanía en las que se encuentran estas comunidades hacen que sea difícil para las personas ganarse la vida en la región; sin embargo, el informe señala que los habitantes de las montañas tienen el potencial de obtener ingresos al utilizar mejor los recursos que tienen, particularmente con el potencial hidroeléctrico, de unos 500 gigavatios, que, según se lee, sería suficiente para alimentar a 500 millones de hogares.



No obstante, más del 80 por ciento de la población rural depende aún de combustibles tradicionales para cocinar como la leña, el estiércol o el carbón, y otros 400 millones de personas de los ocho países carecen de acceso a electricidad.

