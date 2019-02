LA DEFORESTACIÓN, EL MAL VISIBLE DE COLOMBIA

Karen Tatiana Pardo

26:00 La mansión de Summerwind #7 | Nekane Flisflisher Flisflisher Recommended for you 17:26 107 Datos de 'Finn El Humano' que DEBES saber (Atómico #246 ) en Átomo Network Atomo Network Channel Recommended for you 14:32 Tacaños Extremos Episodio 12 Una lucha por defender el bosque de la región más deforestada de Colombia. Yurshell, joven isleña, nacida a orillas del mar de Providencia, llega hasta Puerto Nariño, al extremo sur del país, para conocer el territorio que ha estado defendiendo desde instancias judiciales. Hoy, el Gobierno Nacional tiene que cumplir con varias órdenes dadas por la Corte.