‘En la Amazonia colombiana hay un negocio de tierras muy complejo’

Durante el año 2017, en la Amazonia colombiana desaparecieron 144.147 hectáreas de bosque, el doble de lo que se perdió en el 2016. Eso equivale a 400 hectáreas al día o 17 hectáreas cada hora, que se arrasan por razones que van desde la ganadería extensiva y la minería ilegal hasta la especulación de la tierra y los cultivos ilícitos. El tema cada vez genera mayor interés.

Precisamente esta semana, el representante a la Cámara por Caquetá, Harry González, lideró un debate de control político sobre deforestación en el país. La bancada del partido Liberal no solo le pidió al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, que renunciara a su cargo sino que cuestionó fuertemente el programa Visión Amazonía, que nació con el objetivo de reducir a cero la tasa neta de deforestación en esta zona para el año 2020.



José Yunis Mebarak, su director, responde a las inquietudes. Empieza señalando que de los 85 millones de dólares que se esperan en total para el proyecto, se han ejecutado 12’849.807 de julio de 2016 a febrero de 2019, y que el 38 por ciento tiene un componente agroambiental.



¿Le parecieron justas las críticas que se le hicieron a Visión Amazonía?



No son justas porque están llenas de falacias e inexactitudes. El problema de la deforestación en Colombia, o específicamente en la Amazonia, va más allá de lo que un Ministerio de Ambiente pueda hacer con un programa de cooperación internacional que apoya la visión de un gobierno nacional: una región que tiene que pasar de lo extractivo a lo sostenible. Hablamos de un fenómeno complejo que atañe un accionar que involucra a muchas entidades. Atacar el programa que entrega los recursos económicos es una distracción.



Les cuestionaron la transparencia en los contratos, ¿en qué se han invertido los 52 millones de dólares?



Efectivamente, hemos recibido de Alemania, Noruega y Reino Unido, a través del banco KFW, 52 millones de dólares, de los 85 que llegarán de toda la cooperación (que funciona por resultados, lo que significa que se desembolsa en la medida en que se cumplan las metas). Unos 8 millones de dólares están congelados todavía, entonces, tenemos 44 millones de dólares para ejecutar a través de convenios e implementadores, que son 16 asociaciones campesinas, organizaciones indígenas, el centro de investigación Sinchi, el Ideam, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las alcaldías. Para ellos van 27 millones de dólares, con destinaciones claras, de los cuales ya se han ejecutado 13 millones de dólares. Cualquier persona puede revisar todos los contratos en nuestra página web.



Son consultorías jugosas, supuestamente...



Exacto. Pero me gustaría preguntarles, ¿dónde están los 16 proyectos de los campesinos, con las 1.838 familias beneficiadas, con acuerdos para conservar 68.000 hectáreas de bosque y con una inversión de 16.000 millones de pesos que, al parecer, no quieren ver? Este no es un trabajo menor.



Fuimos a los comités municipales de desarrollo rural —en temas de caucho, cacao, carne, leche y frutos no maderables del bosque— con una metodología de trabajo que se hace con ellos. El Sinchi ha prestado su apoyo para que sean ellos quienes manejen la plata y fortalezcan sus procesos asociativos. Estos datos también los hubieran podido mencionar.



Al parecer, les llena de horror que exista un convenio con el Ideam y el Sinchi, por unos recursos importantes de alrededor de 15 millones de dólares, que, incluso, ya estaba preestablecido en el acuerdo. Creer que los donantes entregan un cheque en blanco y sin control alguno es, por lo menos, iluso. Esa plata es lo que nos permite saber dónde está ocurriendo la deforestación en este país y orientar nuestro trabajo.

José Yunis, coordinador del programa Visión Amazonía. Foto: Cortesía.

La deforestación no es un problema exclusivo de este Gobierno, explíquenos qué está pasando en la Amazonia. Se habla de hasta 280.000 hectáreas deforestadas el año pasado.



Hay una serie de factores que ya se han relatado.



Minería, praderización, acaparamiento de tierras… ya lo sabemos, pero ¿Quiénes son? ¿Por qué es tan difícil manejar el tema?



Parece que la gente no recuerda que hicimos un proceso de paz con las Farc y que el posconflicto nos golpeó muy duro en términos forestales. Esa presión sobre los recursos naturales no le pasa únicamente a Colombia, sino a todos aquellos países que atraviesan por un proceso de paz, donde se dejan libres unas áreas que antes tenían ciertos tipos de control.



Tenemos un problema estructural, de normas y articulación institucional, de cómo estamos atacando la deforestación, de control territorial. Podemos lograrlo con las capacidades actuales, pero toca articularnos más. El acaparamiento de tierras no es cualquier cosa, en la Amazonia colombiana hay un negocio de tierras muy complejo, y eso se está concentrando en los sitios más cercanos a los Andes: Caquetá, Guaviare y sur del Meta. Mucha gente está invirtiendo en grandes extensiones para limpiar la tierra.



Al parecer, es un negocio muy organizado ¿se sabe quiénes lo mueven?



Eso le corresponde a la Fiscalía. La realidad es que no lo sé. Sí sé que se le atribuyen cosas a las disidencias del frente 1, otras, a inversiones de capital privado, y otras, asociadas a cultivos ilícitos y a gente que viene de México. Son estructuras criminales que no nos corresponden a nosotros. El posconflicto fue tan fuerte y tan abrasivo que la reacción en el mercado fue inmediata. Hay un gran flujo de capital, pero también un control deficiente (…) La Fiscalía viene trabajando en ello.



¿Las capturas que se han hecho corresponden a las grandes cabezas que están ampliando la frontera, los grandes acaparadores?



Obviamente hay algunos que no son y están actuando en nombre de otros. No tengo información de los procesos penales, pero sí sé que la Fiscalía está trabajando. No es fácil encontrarlos.



¿La cifra del Plan Nacional de Desarrollo es ambiciosa frente a la problemática actual?



Soy un proyecto de cooperación internacional que apoyo al Gobierno colombiano. El ministro y la viceministra son personas técnicas, que hicieron sus análisis y las proyecciones de crecimiento exponencial que les arrojaron esa cifra.

La frustración de la tasa de deforestación no puede desviarnos de los verdaderos problemas y generar mantos de dudas que distraen. Caerle encima al ministro Ricardo Lozano no me parece justo ni eficiente. Precisamente, es él quien está dando los números. El debate debe ser efectivo, lo demás es circo.



¿Cuáles son los retos principales que tienen?



Uno de los retos es el orden público tan deteriorado y perturbador que hay, y el otro es la articulación institucional. En el sector ambiental estamos haciendo lo que hay que hacer.

TATIANA PARDO IBARRA

Twitter: @Tatipardo2

tatpar@eltiempo.com