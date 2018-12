Japón retomará oficialmente la caza comercial de ballenas

Japón anunció este miércoles su retirada de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) con el objetivo de "reanudar la caza comercial el próximo julio", desafiando a los defensores de los cetáceos 30 años después de haber puesto fin a esa práctica, al menos oficialmente.



En realidad, Japón nunca dejó totalmente de cazar ballenas, sirviéndose de un punto de la moratoria de 1986 que autoriza la captura de esos animales para la investigación. Pero ahora, retomará públicamente la caza con fines comerciales, como ya hacen Islandia y Noruega.

Las críticas no han tardado en llegar. El gobierno australiano dijo estar "extremadamente decepcionado" y exhortó a Japón a reconsiderar su posición. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores neozelandés Winston Peters envió a Tokio un mensaje similar, criticando "una práctica anticuada e inútil".

Sin embargo, Japón se abstendrá de cazar "en aguas de la Antártida o en el hemisferio Sur", precisó el representante del ejecutivo, Yoshihide Suga, en una rueda de prensa. La caza estará "limitada a las aguas territoriales y a la zona económica exclusiva" de Japón, "conforme a las cuotas de capturas calculadas según el método de la CBI para no agotar los recursos", aseguró. El Gobierno prevé que la retirada se haga efectiva el próximo 30 de junio.

El camino a seguir

Suga justificó la decisión por la "ausencia de concesiones por parte de los países únicamente comprometidos con la protección de las ballenas", y ello, "pese a que elementos científicos confirmen la abundancia de ciertas especies de ballenas", según él.



El desacuerdo pareció "evidente" durante la última reunión de la CBI en septiembre pasado, lo que llevó a Japón a tomar esta medida, explicó. Esta instancia rechazó en ese momento el texto presentado por Japón, llamado "el camino a seguir". Este pretendía poner en marcha una doble vía dentro de la CBI, una organización con 89 países miembros, para incluir la preservación y la caza comercial de ballenas. Esta última habría sido gestionada por un "comité de la caza de ballenas sostenible".



La propuesta habría puesto fin además a la moratoria impuesta a esta actividad en 1986, que Japón firmó. Pero los países defensores de las ballenas, con Australia, la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza, rechazaron el texto, con 41 votos contra 27. El viceministro japonés de Pesca, Masaaki Taniai, lamentó el resultado de la votación y expresó la posibilidad de abandonar la CBI como última opción.

Nación pirata

El gobierno nipón abre así un nuevo frente entre los detractores y los defensores de la caza de cetáceos, que los japoneses, especialmente los más nacionalistas, consideran como una importante tradición nipona. Varios miembros del Partido Liberal Demócrata (PLD), formación conservadora del primer ministro Shinzo Abe, defienden "la riqueza de esta cultura", según las palabras de Suga.



"Esperamos que esta decisión permita transmitirla a la próxima generación", señaló. Las organizaciones ecologistas no tardaron en reaccionar, condenando la noticia. "Está claro que el gobierno intenta hacer llegar este anuncio de forma discreta, a finales de año, lejos de los focos de los medios internacionales, pero el mundo no es tonto", comentó en un comunicado Sam Annesley, responsable de la antena japonesa de Greenpeace.



"La decisión de Japón está completamente desfasada con la comunidad internacional, e ignora la necesidad de proteger nuestros océanos y estas criaturas majestuosas", sostuvo.



La asociación estadounidense Humane Society International (HSI) lamentó por su parte que el archipiélago "se convierta en una nación pirata" de caza de ballenas. Japón, precisó la HSI, es el mayor contribuyente financiero de la Comisión Ballenera, que deberá reemplazar su parte de los fondos. Pese al argumento científico esgrimido desde hace tres décadas por Japón para cazar ballenas, la carne del cetáceo suele ir a parar a las pescaderías.



Aunque constituyó una importante fuente de proteínas en la posguerra, en la actualidad la mayoría de los japoneses aseguran que no la consumen, o que lo hacen muy de vez en cuando.

Algunas fechas importantes

Fue en el siglo XII, según la Asociación Japonesa de la Caza de Ballenas, cuando los pescadores del archipiélago empezaron a capturar esos animales marinos con arpón . En el siglo XVII, la práctica se organiza realmente en su lugar de culto, la ciudad de Taiji (oeste), actualmente conocida y muy criticada en el extranjero como un puerto de caza de delfines.

En 1906 se construye una base para la caza de ballenas en Ayukawa (prefectura de Miyagi), marcando el inicio de la caza de ballena moderna en el archipiélago. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en Japón hay escasez de alimentos y la carne de ballena se convierte en una importante fuente de proteínas . En pleno apogeo de la caza, en los años 1950, unas 2.000 ballenas llegan a puerto cada año.

En 1951, Japón se adhiere a la Comisión Ballenera Internacional (CBI) , creada en 1946 para conservar y gestionar la población mundial de ballenas y cetáceos. Japón se convierte en uno de los mayores países balleneros del mundo.

En 1986 entra en vigor una moratoria sobre la caza comercial decidida en la CBI, que Japón firma. En 1988, el archipiélago deja de cazar pequeños rorcuales y cachalotes en las aguas costeras japonesas. Pero, al mismo tiempo, empieza la "investigación científica" en la Antártida en 1987 , que continúa aún en la actualidad, matando a los cetáceos y sirviéndose de una cláusula especial de la moratoria que autoriza la caza con fines científicos.

En 2014, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, ordena a Japón que ponga fin a su caza regular en las aguas de la Antártida, rechazando el argumento de la investigación científica. Japón cancela su campaña del invierno de 2014-2015 en la Antártida, pero la retoma la temporada siguiente en el marco de un nuevo programa que, según el país, responde a los criterios científicos de la CBI. La Unión Europea y otros 12 países condenan esta actitud de Japón.

En septiembre de 2018, la CBI rechaza la propuesta de Japón de revisar la gestión de los diferentes tipos de pesca dentro de la CBI, con el objetivo de reanudar la caza de ballenas con fines comerciales (41 votos contra 27). El gobierno nipón amenaza con abandonar la instancia internacional. El 26 de diciembre, Japón anuncia su retirada de la CBI y la reanudación de la caza comercial a partir de julio de 2019.

AFP