Productos innecesariamente empacados en plástico

Archivo ET

Huevos fritos congelados, ¿hay que decir algo al respecto? Sí, están envueltos y fueron la sensación en España durante el 2018. Este invento está pensado para negocios como restaurantes o tiendas de comida rápida. Sin embargo, no deja de causar molestia por factores como: el empaque, que necesita ser descongelado para ser preparado y que, en realidad, un huevo frito no tarda mucho tiempo en estar listo. No obstante, Food Style, una de las empresas dedicadas a la producción de este producto, logró más de un millón de unidades vendidas en 132 países, según una nota de 'El País' de España.