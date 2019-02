El anfibio mexicano que esconde el secreto de la regeneración

Por años la comunidad científica ha tenido sus ojos puestos en el Ajolote (científicamente llamado Ambystoma mexicanum), un anfibio que solo puede encontrarse en los canales del lago de Xochimilco, en el extremo sur de Ciudad de México, un lugar que ha sufrido la indiscriminada introducción de peces que se comen las plantas donde los el ajolote pone sus huevos y por ende una degradación de su hábitat.

¿La razón? Tiene la capacidad de regenerar por completo, casi que cualquier parte de su cuerpo, incluso parte de su cerebro, siempre y cuando no se le quite la cabeza.



En un artículo publicado el 24 de enero en Genome Research, un equipo de investigadores informó sobre el mapeo más exhaustivo del ADN del anfibio hasta el momento. Ese trabajo abre camino para futuros avances en la medicina humana regenerativa.



El tamaño de su genoma es diez veces mayor que el del humano, por lo que no fue una hazaña sencilla analizar el mapa genético del ajolote. “Es enorme”, dijo al diario The New York Times Melissa Keinath, becaria posdoctoral en el Instituto Carnegie para las Ciencias en Baltimore y coautora del artículo.



El ajolote tiene varias peculiaridades, una de ellas es que se puede reproducir sin llevar a cabo la metamorfosis, como lo hacen todos los anfibios.



Además, ha sido clasificado dentro de la categoría de peligro crítico de extinción respecto a su estado de conservación actual según la lista roja de la UICN. Y es que sus poblaciones en libertad son muy pequeñas.



Otras causas de su grave estado de conservación incluyen la sobreexplotación y captura como alimento, por sus supuestos usos medicinales (no constatados científicamente), para el comercio de mascotas.

Estudios del corazón, otra de sus particularidades

Por otro lado, el ajolote es utilizado en estudios sobre defectos cardíacos dado que lleva consigo un gen mutante que causa falla cardíaca en los embriones. Ya que los embriones sobreviven casi a término a pesar de la carencia de función del corazón, el defecto se puede observar con facilidad.



El ajolote también se considera un modelo animal ideal para el estudio del cierre del tubo neural, esto debido a las similitudes en la formación del tubo y placa neural entre humanos y ajolotes, en los que, a diferencia de las ranas, no se encuentran escondidos debajo de una capa de epitelio.



