Contaminación del aire: un asesino anda suelto

Cada año, siete millones de personas en el mundo mueren por la contaminación del aire; eso es como si toda la población de Bogotá falleciera cada doce meses por estar expuesta no solo al smog generado por las industrias y el transporte, sino por el humo que dentro de sus hogares se produce al cocinar con combustibles de biomasa y carbón. Ni siquiera el sida, la tuberculosis y la malaria juntas causan tantas muertes como el aire sucio.



Seguramente usted es consciente de la problemática pero no alcanza a dimensionar los efectos. Se levanta un día, abre la ventana y una nata espesa envuelve el cielo, tan espesa que ni siquiera le permite ver el paisaje a lo lejos. Sale de su casa, espera el autobús y una nube oscura de humo, proveniente de un viejo tubo de escape, se dirige a usted y lo envuelve todo hasta causarle tos e irritarle los ojos. No solo le queda la incomodidad de haber sido devorado por un monstruo negro, sino una posible afectación a su salud que puede ir desde neumonía, asma y accidentes cerebrovasculares, hasta cáncer de pulmón. En Colombia este problema genera más de 8.000 muertes al año y cerca de 68 millones de síntomas y enfermedades asociadas.