Consejos para viajar en carro con mascotas

Por estas épocas de fin de año son muchas las familias que deciden darse unas vacaciones viajando por tierra, bien sea en el carro particular o en transporte público. Y el perrito o el gatico no se pueden quedar por fuera. ¿Qué hacer para que nuestros amigos peludos viajen cómodos y seguros? Estas son las recomendaciones de los expertos para que ni ellos ni nosotros pasemos angustias durante el viaje.

El mareo es uno de los principales problemas que enfrentan las mascotas viajeras. Para evitarlo, se recomienda darles la comida con cinco horas de anticipación, sobre todo si el viaje es muy largo, y preguntarle al veterinario si es conveniente darles algún medicamento.



“Si su mascota se marea con facilidad, se le debe suministrar medicamentos que ayuden a controlar el mareo por movimiento; se le puede administrar dimenhidrato (Dramamine) 0,5mg/kg media hora antes de comenzar el viaje”, explica el veterinario Jorge Gallego.



Y aclara que está contraindicado administrar tranquilizantes como los fenotiazínicos, pues existe un alto riesgo de que la mascota broncoaspire si llega a vomitar. Y este consejo aplica si el viaje es por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima.

Existen cinturones de seguridad especiales para que su perro no se lastime al momento de frenar. Recuerde que las mascotas deben viajar en los asientos traseros para su protección. Foto: iStock

Y, aunque el viaje sea en carro particular, lo mejor es que vayan dentro de sus guacales. Esta indicación aplica para los gatos en todos los casos, ya que por su naturaleza toleran muy mal los cambios, y un viaje puede llegar a ser muy estresante por eso, pero su guacal es terreno conocido y van cómodos. En el caso de los perros, si no se cuenta con un guacal por razones de espacio, ellos deben tener su sitio dentro del carro.



En el mercado venden asientos y cinturones de seguridad para perros que evitarán accidentes en el caso de un movimiento brusco o si se frena abruptamente. Las rejillas de pita son una buena alternativa, en el caso de las camionetas, para que no se pasen a los asientos de adelante.



Pero si se cuenta con un guacal, que siempre será la mejor opción, debe estar seguro en el piso, entre los asientos, para evitar que se mueva.



También es común que los perritos viajen con la cabeza fuera de la ventana. Eso les encanta. Pero no es recomendable que lo hagan por mucho tiempo, pues pueden sufrir problemas o dolores auditivos.



“Si viajan a zonas muy cálidas, es importante administrarles algún producto contra ectoparásitos para prevenir la infestación por garrapatas”, añade Gallego al dar otro consejo. La hidratación es muy importante. Y es fundamental parar con cierta frecuencia para que el animal cambie de posición, pueda estirar sus patas y hacer sus necesidades.



También es de gran importancia controlar las altas temperaturas sobre la mascota, sobre todo ante los golpes de calor.



“A la mascota también le debe llegar el aire acondicionado del vehículo. Si se llega a tierra caliente o a una ciudad costera, hay que darle abundante agua fría y evitar sacarla a caminar el primer día, mientras se aclimata o se adapta al calor”, aconseja Gallego.



En los destinos de sol y playa se debe evitar que las mascotas consuman agua del mar; ellas, por instinto, por la sed y el calor, suelen buscar esta fuente de hidratación. Pero el agua marina les puede ocasionar problemas estomacales y vómito.



“Si por el contrario viajan de ciudades cálidas a ciudades de clima frío, deben ir protegidas con sabanas o mantas; ellas se adaptan más fácil al frío que al calor, y aproximadamente en 24 horas ya estarán adaptadas”, concluye el experto.

En transporte público

Si el viaje es en transporte público, hay que consultar previamente con las transportadoras sobre sus protocolos, costos y requisitos para el transporte del animal. Anteriormente, el Código Nacional de Tránsito y Transporte indicaba que en los vehículos de servicio público de pasajeros no podían llevarse animales, salvo que se tratara de perros lazarillos. En el 2011, la Corte Constitucional declaró exequible ese punto mediante una sentencia, así que está permitido que los animales domésticos viajen en transporte público, siempre y cuando sean tenidos y transportados en condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad. El viajero debe consultar, con anterioridad, con la empresa transportadora. Sobre todo en estas épocas de tanta concurrencia en las terminales de transporte. A la hora del viaje, además de llevar al animal con el guacal del tamaño indicado, hay que presentar el carné de vacunación al día. Hay perros de ciertas razas que deben llevar bozal. Y para viajes largos es conveniente ponerles pañal. Hay que presentarse en la terminal de transporte con antelación, para poder ubicarse según las indicaciones de la empresa transportadora. Si su mascota viaja en bodega, debe ser usted quien esté al frente del embarque y desembarque. Si las mascotas, gatos o perros, son pequeños, hay algunas empresas que permiten que vayan con sus dueños, siempre y cuando viajen en sus guacales y estos quepan debajo de la silla o junto a ellos sin incomodar a otros pasajeros.

CECILIA MONTOYA

EL TIEMPO