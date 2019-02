¡Guau, qué fotografías!

Con el auge de las redes sociales, cada vez prolifera más el gusto por capturar los instantes especiales de la vida a través de la fotografía; y si se comparte el espacio con alguna mascota, ellas también tendrán un apartado especial en las memorias de computadores y celulares, perfiles de redes sociales, e incluso pueden tener su propio perfil con miles de seguidores.



Detrás de cada linda fotografía en Instagram, Flickr, Facebook, se esconde toda una labor de producción para obtener la mejor toma.

La telefonía celular con cámaras integradas ha permitido democratizar la fotografía. Hoy, casi cualquier persona puede tomar buenas capturas de su entorno sin necesidad de invertir grandes sumas en cursos especializados o equipos costosos.



Cuando de fotografía de mascotas se trata, probablemente de diez disparos solo uno o dos resultarán en una buena foto, ya que son muchos los factores que deben tenerse en cuenta para un excelente resultado. Aquí, una guía para obtener una foto digna de una mascota estrella con muchos ‘me gusta’ en redes sociales.

Luces, cámara, acción…

Antes de presionar el obturador, unos consejos:

Ante todo, la seguridad: Permita que el animal se sienta cómodo y tranquilo. Tenga en cuenta tanto la seguridad de él como la suya. No a todas las mascotas les gusta ser fotografiadas. Sea creativo: Busque los mejores momentos, posiciones y expresiones de su peludo. Trate de estar al mismo nivel del perro o gato y pruebe diferentes ángulos: Esto ayuda a que ellos sean el centro de atención y a reducir desenfoques en la foto. Se vale editar: Aunque la idea es obtener una toma lo más natural posible, se puede hacer uso de aplicaciones para edición que permiten corregir iluminación, saturación, mejorar enfoque, y que se encuentran disponibles para celulares, tabletas o computadores.

Hamilton es un gato que se caracteriza por su bigote estilo hipster. Foto: Instagram @hamilton_the_hipster_cat

Paciencia, la mejor clave

No se necesitan grandes dispositivos para lograr una buena toma. Hoy, los celulares vienen equipados con poderosas cámaras fotográficas y con ajustes automáticos (para los no muy expertos) o manuales (para los más avanzados).



Lo que sí es indispensable es armarse de paciencia, ya que muchas veces es difícil que perros y gatos se queden quietos al momento de captar la foto, por lo que es necesario llamar su atención con objetos, snacks, sonidos o juguetes.



Las recomendaciones son, entonces, tratar de planear la sesión con la finalidad deseada: fotos casuales, en acción, más elaboradas, de viajes, etc. Estar siempre listos para los mejores momentos que suceden inesperadamente y hacer uso del modo ráfaga, que permite captar secuencias de fotos.

¡Pilas con el ‘flash’!

Cuando fotografiamos un animal, disponemos de poco tiempo, ya que ellos no tienen conciencia de lo que está sucediendo y suelen perder la posición (y la disposición) con facilidad. Si nos preocupamos demasiado por la iluminación, la intensidad u otros elementos, invertiremos demasiado tiempo en esos detalles y podremos perder tiempo y la naturalidad de la toma. Conviene preferir la luz natural antes que otros elementos difíciles de controlar y que asustan a los animales.



Es clave tener cuidado con el uso del flash. Perros y gatos tienen gran sensibilidad visual: captan con mayor intensidad la luz del entorno y por eso ven mejor que nosotros en la oscuridad, de ahí que cuando se toman fotografías con flash, los animales se asustan y pueden tener instantes de ceguera, y por su anatomía y fisiología pueden reflejar colores poco naturales como rojo, verde o azul.

‘Perronalidades’ y ‘gatonalidades’

Al igual que sucede en los humanos, las expresiones faciales cambian de acuerdo con el momento; de ahí que el brillo de la mirada y la expresión varíen según qué tan cómodos y a gusto estén con la persona que toma la foto, el momento, el entorno y el tipo de actividad que realizan. Los muy activos disfrutarán más las fotografías corriendo o jugando que los pasivos, y eso se refleja en el resultado.



Lo mejor es ganarse la confianza de la mascota, permitirle olfatear y conocer el equipo, reducir al máximo cualquier elemento distractor o atemorizante del ambiente, transmitir una actitud tranquila, conocer las actividades favoritas y darle rienda suelta a la personalidad… y a las fotos.

Entornos llamativos

Los espacios naturales sin iluminación artificial se prestan mejor para fotografiar, ya que son llamativos y cómodos para las mascotas. Conviene aprovechar los días soleados para obtener colores vivos, así como los días nublados para observar sombras naturales.



Es clave contar una historia: jugar con elementos, paisajes y colores de fondo que permitan resaltar la belleza del animal y características como el color de los ojos, del pelo, sin poner en riesgo la comodidad y seguridad del perro o gato.

La técnica es importante

Si se quiere jugar con la técnica fotográfica, es clave tener en cuenta la velocidad de obturación (para mejores fotos en movimiento), el zoom de la cámara (para no tener que estar demasiado cerca del animal) y la sensibilidad (ISO) que nos permite aprovechar mejor la luz.



Es importante enfocar a los ojos, ya que son la parte más llamativa y expresiva de las mascotas y eso se verá reflejado en el resultado: una foto mejor enfocada y que capta la emotividad de la mascota y el momento.



Algunos fotógrafos profesionales, como Andrey Seliverstov (@andyseliverstoff en Instagram), incluyen personas dentro del encuadre para generar sensibilidad hacia la foto, transmiten más emociones y ayudan a evaluar la mejor técnica al momento de retratar una mascota.

Uno de los gatos en la cuenta de Instagram @tomochunba Foto: Instagram @tomochunba

Mascotas famosas

Si necesita encontrar inspiración para las fotos de sus mascotas, a continuación hallará los perfiles más famosos de perros y gatos que cuentan con millones de seguidores en Instagram:

Perros:

@balooitsme @digbyvanwikle @marniethedog @marutaro @tunameltsmyheart @yavru_patiler

Gatos:

@makicocomo @emonemon @pudgethecat @tardthegrumpycat @tomochunba @hamilton_the_hipster_cat

GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO