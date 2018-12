A las mascotas las espanta la pólvora y la vida social de fin de año

Aunque a la mayoría de seres humanos nos gusta la Navidad, con todas sus celebraciones, muchas de nuestras mascotas suelen sufrir en esta temporada. El estrés por el ruido ocasionado por la pólvora y los juegos pirotécnicos y las reuniones familiares, sumado a los trastornos por la comida que puede caer de la mesa. Por eso es necesario tener en cuenta ciertas recomendaciones para minimizar los efectos de la temporada de fin de año en nuestros amigos peludos.

Ojo con la pólvora

Perros y gatos tienen un sentido de la audición mucho más sensible que el nuestro; por eso, ruidos como los de la pólvora pueden ser catastróficos. En muchas de las ciudades y poblaciones colombianas se hacen espectáculos pirotécnicos controlados y es inevitable que el estruendo llegue a sus oídos. Las recomendaciones son, entonces, evitar al máximo llevarlos a lugares donde haya espectáculos de fuegos artificiales, brindarles un sitio en casa lo más alejado de los ruidos y que cuente con todas las comodidades (agua, comida, abrigo, juguetes, etc.) para que puedan refugiarse allí en caso de tener miedo. También se puede emplear música suave, aromaterapia e incluso productos homeopáticos para brindar relajación.

Las visitas

Puede observarse comportamiento agresivo, inquietud o miedo debido a la cantidad de visitas que recibimos en esta época. Lo mejor es hacer un ejercicio de socialización previo con grupos grandes de gente y también garantizarles un lugar cómodo alejado de las visitas, donde se puedan sentir cómodos y tranquilos. No se recomienda aislarlos, encerrarlos o amarrarlos, pues eso les produce más ansiedad y refuerza los comportamientos negativos al impedirles socializar de manera adecuada. A las visitas es necesario recordarles que se encuentran en la casa de nuestras mascotas y que ellas requieren su propio espacio.

Las concurridas visitas y las celebraciones estresan a las mascotas. Foto: iStock

La comida

Natilla, buñuelos, carnes, postres, etc., no sólo afectan nuestra dieta sino también la de nuestras mascotas, pues se ven tentadas a recibir sobras de comida, comer en exceso o a consumir alimentos que pueden generar vómito, diarrea, indigestión, perforaciones intestinales o incluso intoxicaciones. Controlarlo es muy sencillo: suministre comida y agua suficiente para que se sientan satisfechos y evite al máximo que los invitados les den comida no apta para animales.

Los viajes

Algunas familias acostumbran a viajar por esta época de fin de año; por ello es necesario tener en cuenta las regulaciones de las autoridades en cuanto al transporte de mascotas (bien sea por vía aérea o terrestre), tener al día el carné de vacunación, así como identificarlas claramente mediante placa o chip en caso de pérdida o extravío. Si por el contrario pensamos dejarlos en una guardería u hotel para mascotas, es importante conocer las instalaciones previamente, consultar con personas de confianza y recibir asesoría de un médico veterinario para elegir un sitio adecuado.

Felices fiestas, mascotas

'Felices fiestas, mascotas', es un especial de programación con música clásica de 1 hora que busca disminuir el estrés que les produce a las mascotas el estruendo de las celebraciones de fin de año. El próximo 24 y 31 de diciembre, 10 minutos antes de las 00:00, Nat Geo invita a sintonizar su canal en volumen alto para que las mascotas disfruten un especial de música e imágenes relajantes y se olviden de los fuegos artificiales.



"El especial de música clásica está ilustrado con imágenes cautivantes y apasionantes de nuestro planeta. Fiel al estilo de National Geographic, son tributo a las maravillas del mundo salvaje, desde la profundidad de nuestros océanos y costas marítimas hasta nuestras montañas y sitios terrenales más enigmáticos y sorprendentes", informa Nat Geo.



Y añade: "Para acompañar a nuestras audiencias fuera del hogar y en cualquier momento, el contenido también estará disponible a partir del 24 de diciembre en: Youtube.com/natgeola

LUIS GABRIEL GARCÍA

Para EL TIEMPO

@NoSoyEseGabo

Médico veterinario de la Universidad de La Salle–, especialista en nutrición animal aplicada.