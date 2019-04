Científicos alertan sobre el estado de la biodiversidad en el planeta

¿Cómo frenar la destrucción de la naturaleza, vital para la humanidad?



Gobiernos y científicos se reúnen desde ayer en París (Francia) para alertar sobre el estado de los ecosistemas del planeta, golpeados por la acción del hombre.

Durante tres años, 150 expertos de 50 países reunieron miles de estudios sobre biodiversidad; el resultado es la primera evaluación mundial que se hace en casi 15 años. Su informe de 1.800 páginas es sometido a revisión y discusión en esta reunión por los 130 Estados miembros de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes), los cuales discutirán punto por punto.

“El patrimonio medioambiental mundial —la tierra, los océanos, la atmósfera y la biosfera—, del cual depende la humanidad, está siendo alterado a un nivel sin precedentes, con impactos en cascada sobre los ecosistemas locales y regionales, indica el borrador del resumen del informe obtenido por la Agence France-Presse (AFP), susceptible de ser modificado.

Agua potable, aire, insectos polinizadores, bosques que absorben el CO2... La constatación sobre estos recursos es tan alarmante como el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el cual el año pasado subrayó la brecha creciente entre las emisiones de gases del efecto invernadero y el objetivo de limitar el cambio climático y sus efectos catastróficos. Este texto hace un llamado urgente a mantener la temperatura global del planeta por debajo de 1,5 °C para evitar escenarios “catastróficos” e irreversibles.



El texto Ipbes relaciona, además, la pérdida de biodiversidad con el calentamiento, en la medida en que ambos fenómenos están acentuados, en parte, por los mismos factores, como las prácticas agrícolas y la deforestación, responsables de alrededor de un cuarto de las emisiones de CO2, pero también de graves daños a los ecosistemas y, por consiguiente, a los servicios que prestan.



La explotación de tierras y de recursos (pesca, caza) es la mayor causa de la pérdida de biodiversidad, seguida del cambio climático, la contaminación y las especies invasoras.



El resultado es “una aceleración rápida, inminente del nivel de extinción de especies”, según el borrador. De los 8 millones de especies estimadas en el planeta —de las cuales 5,5 millones son de insectos—, “entre medio millón y un millón estarán amenazadas de extinción, muchas de ellas en las próximas décadas”.



Estas proyecciones corresponden a las advertencias de numerosos científicos quienes estiman que la Tierra está al principio de la “sexta extinción masiva” y la primera desde que el hombre habita el planeta.



Pero varias fuentes próximas a las negociaciones lamentaron que el proyecto de síntesis no sea tan claro frente al tema ni lo aborde a profundidad. “No hay duda de que nos dirigimos hacia la sexta extinción masiva”, declaró recientemente a la AFP el presidente del Ipbes, Robert Watson. “Pero no es algo que el público pueda ver fácilmente”. Para que haya una toma de conciencia, “hay que decirles que perdemos insectos, bosques, especies carismáticas”. También, “los Gobiernos y el sector privado deben empezar a tomarse en serio la biodiversidad, tanto como el calentamiento global”, insistió este científico.



Un año antes de la esperada reunión en China de los Estados miembros del Convenio de la ONU sobre Diversidad Biológica (COP15), muchos expertos esperan que el informe del Ipbes sea una etapa crucial hacia un acuerdo de envergadura, como el firmado en París en el 2015 contra el cambio climático.



WWF espera que esta COP15 se fije “objetivos de alto nivel”. “Si queremos un planeta sostenible en 2050, debemos contar con una meta muy agresiva para el 2030”, indicó Rebecca Shaw, científica en jefe de la ONG. “Debemos cambiar de trayectoria en los próximos 10 años, como con el clima”.



Pero dado que los remedios al calentamiento global que implican cambios mayores en el sistema productivo y de consumo suscitan ya grandes resistencias, ¿qué sucederá con la biodiversidad? “Será todavía más difícil, porque la gente es menos consciente de los problemas de biodiversidad”, afirma Jean-François Silvain, presidente de la Fundación francesa para la Investigación sobre la Biodiversidad. “Habrá que ser lúcidos”.



“Este esencial informe nos recordará a cada uno de nosotros la verdad obvia: las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que no esté irreversiblemente dañado por la actividad humana”, señaló Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco. “Nuestro conocimiento local, indígena y científico está demostrando que tenemos soluciones y, por lo tanto, no más excusas: debemos vivir en la Tierra de manera diferente”. El informe final estará disponible hasta el próximo 6 de mayo.

AFP