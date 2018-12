Trece acciones para tener una Navidad ecológica

Bien sabido es que el 25 de diciembre es uno de los días del año que más basura sacan los colombianos: papel de regalo, empaques de juguetes y otros objetos, botellas y bolsas plásticas, desechos de comida...



Pero esta marca se puede reducir, ese y todos los días, con estas acciones que nos propone Greenpeace.

1. Regalar experiencias en vez de un producto material. Puede ser una invitación a un viaje por Colombia, al cine, a comer o al teatro. También una suscripción a una revista, periódico o servicio que tenga que ver con las aficiones o gustos de esa persona.



2. Jugar al amigo secreto en la familia y con los amigos reduce los desechos, disminuye los gastos, el afán consumista y se puede pensar más un regalo que realmente le agrade a esa persona.



3. Piense para los niños en juguetes de madera, tela o caucho, que son durables y ayudan al medioambiente.



4. A la hora de hacer las compras, recuerde llevar sus bolsas de tela o reutilizables. Evite recibir las bolsas de plástico.



5. Sea creativo a la hora de envolver los regalos: se puede reciclar el papel periódico y decorarlo para darle un toque especial. Lo mismo se puede hacer con las bolsas de papel kraft: se pueden pintar o pegar recortes.



6. Si va a regalar cremas, cosméticos, jabones o productos de belleza, elija aquellos que no estén envasados en plástico y que no contengan microplásticos en su composición.



7. Prefiera la compra de pilas recargables para los juguetes.



8. Despliegue su imaginación para tener una decoración hecha a mano con materiales como papel, cartón y tela.

Para las cenas...

9. Si celebra estas fiestas con muchas personas, no use vasos, platos y cubiertos de plástico. No faltará el invitado que pueda colaborar con el lavado de la vajilla y cubiertos, o llevando la suya para completar si faltan puestos.



10. Elimine el uso de pitillos plásticos para cocteles, jugos y cualquier tipo de bebida para adultos y niños. Elija pitillos reutilizables o beba directamente del vaso.



11. Compre su comida a granel y evite el exceso de empaques, como las bandejas de icopor.



12. Puede preparar jugos naturales con agua de la llave, no embotellada. O elija aquellas cuyos envases sean retornables, como el vidrio.



13. Piense siempre antes de adquirir un objeto: ¿Lo necesito realmente?, ¿podré reutilizarlo? Y ¿a dónde irá a parar una vez que ya no tenga utilidad?

Redacción Vida