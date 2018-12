¿Quiere una navidad diferente? Le proponemos estos juegos 

Dar y recibir, ese es el juego por estos días, así los aguinaldos –que ya casi no se juegan– propongan lo contrario.



Ser generoso trae beneficios para la salud, pues reduce los niveles de ansiedad y depresión y hasta de estrés.

Sin embargo, este saludable intercambio, que no implica necesariamente cosas materiales sino también compañía, amor, escucha y apoyo, entre otros factores, por esta época puede enfermar y enloquecer a cualquiera si se cambia el sentido de la generosidad por el consumismo.



Las jornadas de compras agotan y el estrés se alborota por aquello de tanto gasto entre regalos y fiestas. Más si se tiene en cuenta que el 59 por ciento de los colombianos no planea ni ahorra para la temporada navideña, por lo que muchos esperan la prima para poder comprar los regalos, según una encuesta de Fenalco.



Además invierten en ellos sumas considerables. De acuerdo con el gremio de los comerciantes, el 31 por ciento de los encuestados gasta más de 600.000 pesos en los regalos de Navidad (un 22 por ciento entre 400.000 y 600.000 pesos, y un 24 por ciento entre 200.000 y 400.000).



Por eso, en muchas familias han optado por simplificar un poco sus fiestas, rescatar el valor de estar reunidos y poder compartir un rato agradable. Y para ahorrar un poco juegan al amigo secreto: solo se da un regalo a una persona.



“Mi mamá era una persona muy generosa. El año que murió, decidimos no darnos regalos los unos a los otros y esa plata invertirla en celebrarles la Navidad a ancianos abandonados. Lo hicimos así varios años, ahora solo jugamos amigo secreto”, cuenta María Eugenia Díaz.



Además, cada año se inventa una actividad ya sea para entregar los regalos o para pasar un rato entretenido. “Los niños crecieron, y se convirtió en una reunión de adultos tratando de llegar a la medianoche para cenar”.



En la familia de Adriana Casas, coordinadora de primaria en Los Alcaparros, también han buscado actividades “que nos unan, que todos nos acordemos de ese día por lo que vivimos y no por lo que nos regalaron. Se trata de hacer algo que nos permita ir más allá de abrir un regalo. A veces ni sabemos en qué anda ese primo o sobrino, y es un buen momento para acercanos”.



En una Navidad jugaron a la subasta. “Teníamos a una persona conocida pasando por un problema de salud y económico difícil. Entonces, cada uno trajo un detalle y plata en sencillo para pujar. Incluso, involucramos a los niños y recogimos bastante dinero. Nos entretuvimos con un sentido, ayudamos a alguien y cada uno tuvo un regalito”. Otra vez hicieron una pesca milagrosa con regalos de ‘segunda’, “cosas que podían heredar otros, o que nos regalaron y no usamos en el año”.



Muchas personas tienen la inquietud de cómo pasar un buen rato y evitar la fiebre comercial y consumista. En varias ocasiones en este mes, en distintos grupos de Facebook, preguntaron por actividades para entretenerse la noche de Navidad, entregar de otra manera los regalos y no gastar tanto. Aquí retomamos algunas ideas que pueden seguir. Al final, lo que importa, como dicen, es el detalle y el recuerdo de un buen momento.

Ideas para entregar obsequios

Sorpresas en un cuento



Cada uno de los participantes toma un regalo de los que han llevado todos.

Alguien lee un cuento y en cualquier momento dice “derecha” o “izquierda” y todos deben pasar el obsequio que tienen en la mano a la persona del lado, según se haya dicho. Al finalizar de leer el cuento, cada uno se queda con el regalo que tiene en sus manos.



Así eres tú



En esta variación del tradicional juego del amigo secreto, a la hora de entregar el regalo, quien lo da debe dar pistas del destinatario imitándolo, ya sea en sus gestos, en su forma de caminar, o asumiendo alguna característica física como el peinado o la manera de vestirse, etc. Todos pueden ayudar a adivinar quién es y para que pueda recibir su regalo.



Subasta solidaria



Otra forma de darse regalos puede ser a través de una subasta. Cada asistente lleva uno. El anfitrión o animador de la reunión ejerce de martillo: saca uno, lo exhibe, pone un precio base y los demás ofrecen dinero. Puede hacerse con dinero de mentiras o de verdad; en este caso, lo que se recoja puede donarse a una persona o familia necesitada.



Un libro abierto



Una forma de promover la lectura es regalar libros. Cada participante lleva uno empacado y escribe una dedicatoria sin nombres, que explique por qué le gustó y/o le puede gustar a alguno de los presentes (sin dar nombres). Quien se sienta identificado con esas palabras se queda con el libro. Quien lo llevó y quien se lo quedó tienen mucho de qué hablar.



Regalo robado



Cada participante debe tener un número. Quien tenga el n.° 1 escoge de primeras uno de los obsequios que han llevado y que se han puesto todos juntos. Luego el n.° 2 elige un regalo, pero tiene la opción de ‘robarle’ el suyo al n.° 1. El n.° 3 elige el suyo y pude cambiarlo por alguno de los dos anteriores, y así sucesivamente hasta que todos abran un regalo.

