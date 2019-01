Volumen y teatralidad para vestidos de gala

Maximalistas, volumétricos, tridimensionales, arquitectónicos, estratosféricos... no hay otra forma de describir los vestidos que las grandes y exclusivas casas de lujo dejaron ver en la Semana de la Moda de París, en su aparte de Alta Costura.

Varios de los 31 desfiles que se llevaron a cabo en diferentes escenarios de París durante cuatro días reflejaron esta tendencia. Desde Giambattista Valli con sus voluminosos trajes de tul que ya conocemos, hasta Chanel, que incluyó uno que otro vestido acampanado en medio de sus siluetas alargadas, así como Valentino y su festival de flores, Givenchy, Elie Saab, Zuhair Murad y Alexis Mabile, entre otros.

Giambattista Valli. Foto: AFP y Reuters

Sin embargo, los más atrevidos e intencionados diseños de esta superlativa expresión de la moda corrieron por cuenta del dúo holandés Viktor & Rolf. Si las camisetas se convirtieron en el estandarte de mensajes marcando una posición (feminismo, inclusión, tolerancia), esta pareja creativa va más allá: sus trajes de gala, al estilo de las redes sociales, llevaban frases como: ‘Sorry I am late, I didn’t want to come’ (‘Perdón por llegar tarde, no quería venir’), ‘No soy tímida, es que no me gustas’ y ‘Menos es más’, en un pomposo traje, el más volumétrico de todos. Frases con ironía, desparpajo, directas y sinceras, que pensamos con frecuencia, pero que pocas veces decimos.

Elie Saab. Foto: AFP y Reuters

Pero ¿por qué a las grandes maisons les dio por utilizar metros y metros de telas como el tul y los tafetanes para crear estas siluetas tan estructuradas?

Para el académico William Cruz podría ser un mensaje que lanza la alta costura frente a la gran influencia que han tenido el mundo deportivo y los movimientos callejeros en ella. “Es como si la alta costura estuviera enfatizándose a sí misma y diciendo ‘somos distintos a lo que hace todo el mundo’. Así recupera esa teatralidad que la ha caracterizado”.

Jean-Paul Gaultier. Foto: AFP y Reuters

El selecto club de la alta costura

Solo 13 casas de moda son miembros fijos del selecto club de la alta costura, que maneja con mucho celo la Chambre de commerce et d’industrie de París, entre ellas Chanel, Dior, Givenchy, Schiaparelli y Giambattista Valli. Diseñar a medida para clientes privados, tener un taller (atelier) en París con por lo menos 20 empleados y crear piezas con alto contenido artesanal son algunas de las condiciones para entrar a este club, que también cuenta con cuatro miembros correspondientes (Valentino, Viktor & Rolf, Giorgio Armani Privé y Elie Saab) y 14 miembros invitados (Guo Pei, Zuhair Murad, Azzaro, Iris Van Herpen, entre otros).



NATALIA DÍAZ BROCHET

@ndbrochet

EDITORA DE EL TIEMPO