Universidad Nacional, sede Bogotá, habilita ingreso desde este lunes

Luego de que la Universidad Nacional, sede Bogotá, decidiera cerrar sus puertas el jueves 23 de noviembre como consecuencia de los enfrentamientos entre encapuchados y policías, la institución explicó que habilitará el ingreso desde este lunes.

"Se informa a la comunidad universitaria que a partir del día 26 de noviembre se retornará al horario habitual de actividades académicas y administrativas en el campus", aseguró Jaime Franky, vicerrector de la universidad en un comunicado.



Franky espera que las acciones violentas en la institución culminen. "Agradecemos el apoyo de la semana pasada, frente a la restricción de ingreso; esperamos que con este esfuerzo colectivo la realización de acciones violentas hayan llegado a su fin", concluyó el vicerrector.



El paro, que ya completa 47 días, todavía se mantiene, aseguraron los universitarios. "Se hace necesario aclarar que no vamos a volver a clases. El cese de actividades continúa y seguimos articulados al gran para nacional de los estudiantes", dijo Noel Ruiz, vocero estudiantil de la Universidad Nacional de Bogotá.



La rectora de la institución, Dolly Montoya, ha sostenido que los desmanes representan un peligro para la comunidad académica.



"Durante los días anteriores, hemos visto escalar acciones violentas en los predios universitarios. Esta situación reviste especial gravedad", dijo. Agregó que no hay "nada más alejado de los valores y formas de proceder propios de la academia" que las acciones violentas y que "esta situación pone en riesgo la integridad de las personas de nuestra comunidad y lesiona la imagen de la universidad pública".



El 27 de noviembre, Gobierno y estudiantes retornarán a la mesa de negociación para encontrar una salida al paro que se adelanta desde el 11 de octubre. Si bien hay algunos puntos en los que se ha avanzado, todavía falta el grueso del diálogo que son los recursos para subsanar el déficit que tiene las instituciones de educación superior públicas para el año en curso (se estima en 500.000 millones, según los universitarios).



El ministerio de Educación propuso incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el aumento a la base del presupuesto de las universidades públicas, así: el equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 3,5 por ciento, para el 2019; el IPC, más 4 por ciento, para los años 2020 y 2021; y en el año 2022, 4,5 por ciento por encima de la base del IPC.



Según cálculos de los estudiantes, eso significaría que las instituciones de educación superior recibirían a la base presupuestal aproximadamente 36.000 millones de pesos en el cuatrienio. Sin embargo, para los universitarios la oferta no es suficiente.



EDUCACIÓN