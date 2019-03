¿Por qué Fecode está en paro de 48 horas?

Este martes 19 y miércoles 20 de marzo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizará el segundo paro nacional en lo que va del 2019.

De acuerdo con Nelsón Alarcón, presidente de Fecode, el gremio de maestros protestará por el Plan Nacional de Desarollo (PND).



"Va en contravía de lo público, de los derechos laborales y pensionales del magisterio. Además, desconoce las realidades de nuestros jóvenes y niños, pues no genera financiamiento para la conectividad, el transporte y la comida", dice Alarcón.



Además, advierte que el Gobierno Nacional debería incluir un artículo en el PND que realice una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que es la estructura a través de la cual la Nación gira recursos para la financiación de los servicios a su cargo.



"Hoy se hace necesario un cambio porque la educación pública preescolar, básica y media está desfinanciada. Es necesario una nueva fórmula para la alimentación escolar, personal docente y mejores condiciones del tema de infraestructura", dice el presidente de Fecode.



Cifras de ese gremio muestran que el desfinancimiento de la educación en Colombia se ubica en 23 billones de pesos.



"Es lo que se necesita para cerrar la brecha, por ejemplo, en la jornada única. Claramente nuestra exigencia es que ese dinero no se entregue inmediatamente, pero se puede crear un método para que sea progresivamente", agrega Alarcón.



La ministra de Educación María Victoria Angulo, invitó a los profesores a mantener las negociaciones. "El Ministerio reconoce el papel fundamental de los maestros y los directivos en la construcción de una educación para todos y los invita a continuar en el diálogo que ha mantenido el Gobierno con docentes, directivos docentes y demás actores de la educación en procura de unas mejores condiciones para los niños, niñas y adolescentes", dijo la ministra a este diario.



El Ministerio de Educación en su cuenta de Twitter hizo referencia a la reforma del Sistema General de Participación, una de las peticiones de los maestros.



En el trino se afirma que se hará una reforma constitucional a ese sistema y que ello responde a un solicitud de "docentes, gobernadores, alcaldes, académicos, sindicatos, expertos y jóvenes en distintos escenarios".

El compromiso del presidente @IvanDuque es con la educación de calidad. Se incluye en el Plan de Desarrollo #pactoporcolombia crear comisión de Alto Nivel liderada por entidades de Gobierno para presentar un acto legislativo que reforme el Sistema General de Participación, SGP pic.twitter.com/GsBEKsfwOW — MinEducación (@Mineducacion) 18 de marzo de 2019

En este punto, Angulo dice que la propuesta de reforma contempla revisar y potenciar los mecanismos de financiamiento y asignación de recursos para temas de calidad como alimentación escolar, transporte, conectividad y jornada única para la educación preescolar, básica y media.



"La propuesta es una comisión de alto nivel liderada por los ministerios o de Hacienda y Crédito Público, el ministerio de Educación Nacional, el ministerio de Salud y Protección Social, el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación y con la participación de todos los actores que dependen de los recursos del SGP", agrega la ministra.

Hoy se hace necesario un cambio porque la educación pública preescolar, básica y media está desfinanciada FACEBOOK

TWITTER

Para los maestros se sigue incumpliendo el pacto para el derecho a la salud, una petición recurrente en sus movilizaciones, incluida la que se dio el pasado febrero.



"Reclamamos el derecho a la salud digna y con calidad de los docentes y sus familias, que continúa siendo vulnerado por las múltiples deficiencias en la prestación del servicio".



Para Alarcón el incumplimiento comprende también la escasa cobertura en las medicinas que necesitan los profesores o sus familias.



"Más del 60 por ciento de los medicamentos no se están otorgando a nuestros docentes; y más del 30 por ciento de las entidades prestadoras no brindan las citas con los especialistas", afirma.



La ministra Angulo reconoce que se han evidenciado problemas de atención en salud, más acentuados en algunos lugares del país.



"Por ello se ha creado una mesa integrada por Fiduprevisora (que celebra los contratos de prestación de servicio de salud), Fecode y el Ministerio de Educación para revisar en detalle el cumplimiento de los contratos de los prestadores de salud iniciando con aquellas zonas que presentan mayores dificultades, el objetivo es tomar las acciones previstas contractualmente".

Asambleas informativas

El martes 19 de marzo las comunidades educativas se reunirán en asambleas informativas en las respectivas ciudades y municipios, con el objetivo de socializar el contenido del Pliego de Peticiones de Fecode (radicado el 14 de febrero) y analizar la "crisis debido a la desfinanciación de la educación pública".



En Bogotá desde las 10:00 a.m., los lugares de encuentro son: en el sur, colegio Enrique Olaya Herrera; en el norte, Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco; occidente, colegio Nacional Nicolás Esguerra; oriente, en la ADE sur.



En Medellín, la concentración comienza en la sede de Adida a las 9:00 a.m.;

en Cartagena, en el Centro Recreacional Napoleón Perea Castro a las 8:00 a.m.; y en Armenia, en la Plaza de Bolívar a las 8:00 a.m.

Miércoles de movilizaciones

El miércoles 20 de marzo Fecode realizará movilizaciones en las principales ciudades del país. En Bogotá, la marcha iniciará a las 9:00 a.m. en el parque Nacional e irá hasta la Plaza de Bolívar.



En Medellín, la movilización arrancará en el parque Lleras a las 9:00 a.m. hasta la sede de Red Vital, en Villanueva. En Bucaramanga, hay dos salidas desde la Puerta del Sol y desde el Parque del Agua. En Cali, a las 9:00 a.m. desde la Estación del

Ferrocarril hasta la Plazoleta San Francisco.



EDUCACIÓN