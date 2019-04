Lo que dispara los episodios de intransigencia extrema

Las imágenes de Pedro Acosta increpando a una pareja de homosexuales en un centro comercial de Bogotá nos llevan directamente a la siguiente pregunta: ¿Qué lleva a una persona a atacar a otra u otras –verbal o físicamente– por el simple hecho de ser, comportarse o pensar de forma diferente?



Expertos consultados por EL TIEMPO explicaron que este tipo de reacciones se activan por distintas razones, que van desde sentimientos infundados de superioridad moral y prejuicios sobre los otros, hasta una escasa capacidad de controlar los episodios de ira y otros aspectos de tipo sicológico.

Para Rodrigo Córdoba, psiquiatra y director del departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, incide mucho el nivel de educación que se tenga, “porque hablamos de personas que no alcanzan a entender al otro en su diferencia, ni están dispuestos a tratar de hacerlo, y, además, no se controlan”.

Y no es un tema que esté limitado únicamente al asunto de la orientación sexual de las personas, ni mucho menos.



“Este tipo de violencia que se evidencia en lugares públicos, y en contra de desconocidos, se repite en escenarios como el fútbol e, incluso, en la calle, entre conductores, por citar solo dos ejemplos. Esos actos de violencia también demuestran el poco o nulo manejo de emociones primarias como la ira”, agregó Córdoba.



Milton Murillo, psiquiatra y docente de la Universidad del Rosario, dice que son muchos los factores que interactúan para generar estos niveles de intolerancia, pero destaca que es un tema muy ligado al “fanatismo: bien sea religioso, político o filosófico. Esto hace que el pensamiento de la persona sea muy inflexible y que cualquier cosa que se salga de sus límites le resulte inaceptable, por lo que reacciona de una manera muy dramática”.



Carlos Charry, sociólogo e investigador del Observatorio de Conflicto de la Universidad de Barcelona, agrega que sentir que se es mejor y más poderoso que quienes son distintos es otro de los rasgos que describen a una persona intolerante.

“Detrás de todo acto de ese tipo opera usualmente un sentimiento infundado de superioridad moral, a partir del cual, por una serie de creencias, la persona se siente con la autoridad de increpar y censurar el comportamiento de otros, en este caso, una pareja de personas homosexuales”, precisa.



Para Charry, este tipo de actitudes se conocen como ‘enemistad instantánea’, que se repite en otras formas de violencia simbólica como el sexismo, el racismo el clasismo y otros comportamientos discriminatorios. “Por eso, los colombianos debemos aprender a vivir en medio de las diferencias, aceptando que por más justificables y válidas que sean nuestras creencias (religiosas, ideológicas, etc.), estas no son ni superiores ni inferiores a otras”, dice.



Precisamente, los expertos coinciden en que la mejor forma de evitar este tipo de episodios es la educación y la promoción del debate público, que no es otra cosa que la exposición civilizada de las diferencias.



“Eso lleva a un proceso colectivo de concienciación que nos hace más sensibles al hecho de que no todos somos iguales ni pensamos de la misma manera”, subrayó Charry.



MARÍA CAMILA GONZÁLEZ OLARTE

En Twitter: @CamilaGolarte