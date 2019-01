Las razones para que los Andes aplazara cupo de los 'pilos'

Después de conocerse las recientes denuncias de padres de familia que aseguraban que sus hijos, beneficiarios del programa Generación E (antes Ser Pilo Paga), no lograron iniciar sus estudios de medicina en la Universidad de Los Andes, EL TIEMPO estableció las razones que originaron la situación.

De un lado, el Icetex no envió un documento que avalara a los estudiantes de Generación E.



"Para solicitar la beca, el aspirante debe acercarse al Icetex para pedir un crédito, firmar un pagaré, y después esa entidad emite una carta-crédito diciendo a la institución que el joven es beneficiario de Generación E –explicó una persona conocedora del tema–. Este procedimiento se alargó por la crisis de la educación en el último semestre del año pasado (paro y marchas estudiantiles), y el Icetex no finalizó dichos trámites. En ese sentido, la Universidad de los Andes nunca recibió esa carta y no pudo hacer efectivo el dinero".



Y, por otra parte, la fuente indica que el inconveniente se presentó porque el número de cupos en medicina es limitado.



"El problema solo se presentó en esa facultad, porque el registro calificado (permiso que tienen las universidades para ofrecer sus programas) especifica el cupo máximo al analizar la capacidad de cada universidad. Los Andes tiene tres fechas establecidas para formalizar la matricula. Lamentablemente, en ese tiempo, nunca llegó la notificación del Icetex y se acabaron los cupos", continúa la fuente.



Los padres de los beneficiarios afirman que no entienden por qué el centro educativo les notificó el 16 de enero que sus hijos no fueron matriculados, cuando el 21 de ese mes se iniciaban las clases.



Daniel Rincón Hoyos, padre de una beneficiaria, denunció: "El día 18 de enero recibimos una notificación vía e-mail donde manifestaban que nuestros hijos no tenían cupo para este semestre si no para el segundo semestre, y que en cambio nos ofrecían un curso básico de medicina".



Lo anterior ocurrió luego de que el 30 de octubre de 2018 habían recibido un correo de la facultad de la universidad en el cual les daban la bienvenida al programa, a partir del primer semestre de 2019.

Pueden adelantar materias

De acuerdo con la persona cercana al caso, la universidad "esperó hasta el último plazo de la matrícula para mirar quién llegaba. Esa última fecha es cercana al inicio de clases", precisó.



En un comunicado de prensa, el centro educativo afirma que "en un acto de mera liberalidad, la universidad ofreció a los estudiantes que no lograron matricularse un esquema gratuito que les permite adelantar materias de medicina, el cual fue aceptado por el 93 por ciento de las familias involucradas". Es decir, 63 de 69 estudiantes tomaron esta oferta.



Además, en el mismo comunicado emitido por el claustro, señala que "en cualquier caso, y según lo que fue informado oportunamente, los estudiantes admitidos tienen garantizado su cupo para el segundo semestre de 2019".



Sin embargo, hay preocupación entre algunos de los padres de familia, pues sus hijos, al no ser parte de Generación E, no recibirán los recursos de manutención que ofrece el Estado.



"Hicimos todo el trasteo desde Piedecuesta, Santander. Además, hice efectivo un contrato para el arriendo de mi hija hasta el 31 de mayo, y ya no puedo echarlo para atrás. En este momento no tengo los recursos para sostener a mi hija en Bogotá, y según veo, me tocará acudir a un crédito", cuenta la madre de una joven beneficiaria de Generación E.



"Espero que el Ministerio de Educación y la universidad asuman la responsabilidad", agrega la madre, quien decidió permanecer en el anonimato.



"Estudiar en los Andes era el sueño de mi niña. Decidí que se quedara en Bogotá por miedo a que perdiera el cupo. Ahora no sabemos qué pasará con el crédito del Icetex, pues al no ser efectivo, nos tocará volver a aplicar", cuenta la madre.



Se espera que la Universidad de los Andes apoye financieramente a esos estudiantes para su manutención; eso sí, dependiendo de cada caso.



Marlon Díaz, otro padre afectado, afirma que ante el problema, el Ministerio de Educación y el Icetex se reunieron ayer con algunas familias para hallar soluciones.



"Pactamos una mesa de concertación que fue satisfactoria. El director del Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo, nos prometió que los créditos no se van perder, se van a guardar, pues teníamos 15 días para hacerlos efectivos. No tendremos que volver a hacer el trámite el segundo semestre de 2019".



EDUCACIÓN