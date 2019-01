¿Piensa estudiar en Francia? Ahora será más caro

Una reforma del Gobierno de Francia tiene preocupados a los colombianos que adelantan sus estudios de educación superior en ese país europeo.



La medida, llamada 'Bienvenido a Francia' y anunciada por el primer ministro francés Édouard Philippe, contempla el incremento de las matrículas de las universidades públicas para los estudiantes no europeos en aproximadamente un 16 por ciento.

Fernando Vega Lugo, un colombiano que realiza un máster en Estudios Latinoamericanos en Ciencia Política en la Universidad Sorbona Nueva París 3, califica la medida de "grave" y dice que "no hay suficiente claridad sobre el tema".



"Con la visa de estudiante nosotros acá solo podemos trabajar 20 horas, lo cual en promedio son 600 euros mensuales. Calcule que un arriendo en París, por barato, usted lo encuentra a partir de 500 euros. A esto súmele transporte, comida y demás gastos de cualquier persona. En promedio, gasto 1.100 euros mensuales más lo que debo pagar en Colombia a un banco por un préstamo que saque para venir a estudiar a Francia", afirmó con preocupación Vega.



Pierre-Marie Biotteau, director de Campus France Colombia, la agencia para la promoción de la educación superior y la movilidad internacional de Francia, explica cómo funcionará la medida.



"El cambio regirá a partir de septiembre de 2019. Aplica exclusivamente para los establecimientos de licencias que están bajo la tutela del Ministerio de Educación Superior de Investigación (universidades públicas). Por ejemplo, las escuelas de arquitectura y los conservatorios al estar vinculados al Ministerio de Cultura, no se verán afectadas. Toca tener cuidado porque no son todos los establecimientos educativos", asegura Biotteau.

Según el director, así quedarán los precios de las matrículas.



Pregrado: pasarán de 170 (602.449 pesos) a 2.770 euros (9'816.370 pesos).

Máster: pasarán de 243 (857.604 pesos) a 3.770 euros (13'360.200 pesos).

Doctorado: pasarán de 380 (1'375.000 pesos) a 3.770 euros (13'360.200 pesos).



Tatiana Soto, enfermera de profesión en Colombia y quien lleva 10 meses viviendo en Francia estudiando idioma y civilización francesa en un instituto, dice que su sueño de iniciar una carrera profesional se "está complicado".



"Ya que si salí de mi país de una condición precaria para estudiar una carrera profesional sin más camino que endeudarse la vida entera, busque un país con una condición mejor. Claramente no tengo el dinero para pagar la matrícula semestral con esta nueva alza y, peor aún, porque tampoco tengo las horas aprobadas para trabajar lo suficiente como para pagarlo", cuenta Soto.



Por su parte, Santiago Moreno, dice que hay un "ambiente de preocupación" entre los estudiantes no europeos.



"Hay mucha confusión con el tema en las universidades, sobre todo porque el porcentaje de extranjeros es muy alto. Además, la gente no tiene del todo claro sobre a quién le tocará estas nuevas tarifas", explica Moreno, quien estudia Traducción en la Universidad de Paris 8 desde hace dos años.

Claude Chassaing, jefe del servicio de cooperación y acción cultural en la embajada de Francia en Colombia, señala que la medida aplicará solo para estudiantes nuevos.



"Para quienes en este momento se encuentran estudiando no saldrán afectados. Tampoco para los estudiantes que van a cambiar de ciclo (de pregrado a máster o de máster a doctorado). Incluso, para aquellas personas que están actualmente tomando cursos de francés o de formación preparatoria para acceder a la educación superior, no les regirá esa medida", informa Chassaing.



'Bienvenido a Francia', según el diplomático, se basa en tres pilares: "Primero, lo que queremos es tener unas condiciones óptimas para recibir a los estudiantes que vienen de otros países. Tenemos muchas facilidades en Francia, pero tampoco es tan fácil vivir. Segundo, queremos instaurar una equidad financiera, es decir, no hay ninguna razón para que estudiantes de otros países no participen de manera financiera a la oferta que estamos proponiendo. Este cambio (subir de precio las matrículas), es muy difícil de realizar y lo vamos a seguir estudiando. Y por último, vamos a subir nuestra oferta de becas a todo el mundo, que pasarán de 7.000 a 15.000", agrega.



Indicó, además, que "si se compara los precios de esta nueva medida con otros países de Europa, siguen siendo inferiores".

Se mantienen los beneficios a estudiantes

Pierre-Marie Biotteau afirma que los beneficios que ofrece el Gobierno de Francia a los estudiantes se mantendrán intactos.



"Estatus de estudiante confiere derechos y entre estos hay beneficios como los subsidios para el alojamiento (entre 80 y 150 euros mensuales). Tenemos el descuento de hasta el 50 por ciento en transporte público. También ofrecemos la posibilidad de trabajar 20 horas a la semana, pero toca tener cuidado con esta información porque el estudiante tiene que buscar el empleo. Un alumno que trabaja medio tiempo, se va a ganar en promedio 600.000 euros al mes", analiza el director de Campus France Colombia.



Según Biotteau, actualmente hay 4.000 estudiantes matriculados en centros educativos franceses. Además, 1.000 están tomando cursos de francés.



"Para los colombianos, Francia es el tercer destino preferido después de Estados Unidos y España", concluye.

Universidades se oponen

Siete universidades públicas se han opuesta a la medida, entre ellas una de Toulouse, Lyon y Nanterre. De acuerdo con el medio de comunicación France 24, las instituciones de educación superior se oponen porque la consideran "discriminatoria".



"Este aumento es discriminatorio, es una segregación dirigida a los extranjeros a quienes les harán pagar más por su matrícula. Francia siempre se ha enorgullecido de recibir a estudiantes con recursos modestos y no debemos renunciar a este principio", dijo Nadia Dupont, miembro de la dirección encargada de la formación de la Universidad Rennes-II, al medio francés.



