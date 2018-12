Así transcurrió la última marcha de los estudiantes este año

Este jueves, de nuevo, estudiantes y obreros marcharon en la que fue convocada como la última movilización del año, "para rechazar el asesinato sistemático de nuestros líderes sociales, contra la represión y por la educación", según señaló el vocero estudiantil Noel Ruiz.

En Medellín el recorrido fue entre el Parque de los Deseos y La Alpujarra, desde las 10 a.m., mientras que en Cali se convocaron desde las 8:00 a.m., pero inició pasadas las 10 a.m. en la parroquia San Ignacio de Loyola, hacia la plazoleta San Francisco. Esta terminó pasado el medio día.



En Bogotá, la marcha estaba programada para el medio día, pero finalmente inició pasadas las 3 de la tarde. Los manifestantes salieron de la Universidad Nacional y se dirigieron hacia el Parque de los Periodistas, en el centro de la capital.

Bogotá

7:00 p. m. Cruz Roja atiende a estudiante Un estudiante de la Universidad Pedagógica se desmayó, durante la concentración en el Parque Los Periodistas, y al parecer se golpeó fuertemente con un objeto. A esta hora recibe atención de la Cruz Roja. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Cruz Roja atiende a estudiante. Foto: EL TIEMPO 6:44 p. m. Llegada al parque de Los Periodistas y fin de la marcha A la altura del Museo Nacional la marcha se dividió en varios grupos, tras enfrentarse con el Esmad y la Policía, y finalmente retomaron el recorrido por la carrera 7ª hasta llegar al parque de Los Periodistas donde quemaron un muñeco que simbolizaba al Presidente de la República.



En el parque de los periodistas entonaron consignas de su protesta. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Llegada al parque de Los Periodistas y fin de la marcha Foto: EL TIEMPO 6:42 p. m. Daños en propiedades El recorrido prosiguió pero de tanto en tanto las escaramusas entre estudiantes y el Esmad calentaron el ambiente. Uno de los puntos fue la calle 37, frente a la sede de RCN Radio, donde la Policía impidió que se vandalizara la fachada del edificio.



La que no se libró del ataque fue una sede del Banco de Occidente a la que le rompieron los vidrios y rayaron, en la carrera 13 con calle 35. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Daños en propiedades. Foto: Mauricio León 6:41 p. m. Se presentaron enfrentamientos con el Esmad Pasadas las 3 de la tarde, unos 1.300 estudiantes comenzaron su recorrido en la calle 45, y cuando iban a la altura de la carrera 18 tuvieron su primer enfrentamiento con la autoridad cuando el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó gases lacrimógenos. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Se presentaron enfrentamientos con el Esmad Foto: Mauricio León 6:40 p. m. Balance de marchas en Bogotá La marcha de los estudiantes en Bogotá no fue numerosa, pero sí suficiente para paralizar de manera escalonada las estaciones de TransMilenio por donde se hizo el recorrido entre la Universidad Nacional y el centro de la ciudad, y para dejar en las fachadas el rastro de la protesta. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Balance de las marchas en Bogotá. Foto: Mauricio León 6:20 p. m. Reabren estaciones Estaciones de TransMilenio sobre la avenida Caracas y sobre la troncal de la carrera 10 retoman su servicio tras el paso de las marchas. Estaciones del Eje Ambiental continúan fuera de servicio. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 6:07 p. m. Concentración de marcha La marcha de estudiantes llegó al Parque Los Periodistas, donde estaba previsto que terminara. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Concentración de marcha en el Parque de Los Periodistas. Foto: EL TIEMPO 5:50 p. m. Estaciones cerradas No hay servicio de TransMilenio en el centro, se reportan cierres en la troncal carrera 10: Museo Nacional, San Diego, San victorino, en el Eje Ambiental, Universidades, Aguas y Museo del Oro. Y se reportan disturbios en el sector de la estación las Aguas. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Cierre de estaciones de TransMilenio ubicadas a lo largo de la troncal de la avenida Caracas. Foto: EL TIEMPO 4:14 p.m. Cierre de estaciones de TransMilenio TransMilenio reporta cierre de las estaciones Marly, Calle 39, Calle 45, Calle 57, Profamilia, y 26 de la troncal Caracas, en ambos sentidos. Los retornos se están haciendo en la calle 57 hacia el norte y en la calle 26 hacia el sur. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 4:10 p.m. Un profesor resulta herido Se registró una persona herida durante los disturbios. Se trata de Ernesto Ágreda, profesor de la Universidad Distrital. Tiene una esquirla en la pierna izquierda, pero puede caminar. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 3:52 p.m. Se presentan disturbios Autoridades reportan disturbios entre estudiantes de la Universidad Nacional y miembros del ESMAD en la Calle 45 con Carrera 20.



En el punto ya se encuentran autoridades para mediar la situación. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 3:40 p.m. Comienza la marcha Arranca la marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional. A esta hora, manifestantes se encuentra en la calle 45 con carrera 27 hacia el oriente, mientras la cola aún se ubica sobre la Avenida NQS. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

Encuentre aquí lo más importante de la jornada

2:37 p.m. Terminó la marcha en Cali Pasado el medio día terminó la manifestación, que había salido dela parroquia San Ignacio de Loyola. También participaron miembros de centrales obreras. No se reportaron incidentes. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 2:30 p.m. Todavía no sale marcha de la Nacional, en Bogotá Los estudiantes están esperando a que lleguen más estudiantes de otras universidades. Por ahora están representantes de la Universidad Pedagógica, la Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca y esperan que lleguen estudiantes de las universidades privadas. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 2:28 p.m. Termina marcha en Medellín Luego de más de cuatro horas de movilizaciones, los estudiantes universitarios de Medellín culminaron la manifestación en La Alpujarra. Durante la jornada no se presentaron alteraciones de orden público. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 12:36 p.m. Metroplús, suspendido Se reabre el paso de vehículos por el carril sur-norte en la avenida Oriental, en Medellín. El servicio de la línea 2 del Metroplús está suspendido por la avenida Oriental en sentido norte-sur. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 12:05 p.m. Se acerca al centro de Medellín En el sector Villanueva, en el Centro de Medellín, los estudiantes ubican una pancarta en al paso de la marcha desde un puente. Al mismo tiempo algunos artistas realizaron movimientos acrobáticos en el lugar. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp La marcha ya está cerca de la avenida Oriental, en el centro de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO. 11:20 a.m. Avanza con calma en Cali y Medellín Mil personas aproximadamente marchan en Cali, los estudiantes de la Universidad del Valle y el Sena van rumba a la glorieta de la Portada con total tranquilidad.



En Medellín avanza por la carrera 52 (Carabobo). A la movilización no se unieron las centrales obreras ni otros grupos sociales. Hay acompañamiento de patrulleros de la policía y agentes de tránsito. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Avanza la marcha en Medellín, saliendo del Parque de los Deseos. Foto: Bryan González / EL TIEMPO. 10:30 a.m. Concentración en el Parque de los Deseos Hacia las 10:30 de la mañana comenzó la concentración de los estudiantes en el Parque de los Deseos, a un lado de la Universidad de Antioquia. Los manifestantes empezaron la jornada cantando villancicos y mensajes a favor del paro nacional y la financiación de la educación superior. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp Concentración de estudiantes en el Parque de los Deseos, norte de Medellín. Foto: Bryan González / EL TIEMPO. 10:20 a.m. Retraso en Cali Las marchas fueron convocadas para las 8 a.m., pero finalmente salieron después de las 10 a.m. Participan estudiantes de la Universidad del Valle, del Sena y sindicatos de la ciudad. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

EL TIEMPO