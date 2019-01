Mentiras de los adolescentes por los permisos / Inteligencia familiar

Durante la adolescencia, los jóvenes suelen mentir por varias razones, la más recurrente es para conseguir un permiso y poder salir con sus amigos.

Cuando los padres descubren el engaño, se sienten defraudados y esto produce conflicto entre ellos y sus hijos. Sienten que su confianza ha sido violada y, además, se preocupan de que corran riesgos, por ejemplo, cuando dicen estar en un lugar y salen hacia otro, o que irán con Fulanito, cuando en realidad es otra persona quien los acompaña.



Lo ideal es que no tuvieran que presentarse estas circunstancias, pero no es fácil que dos generaciones que piensan tan diferente concilien en todo.



Sería estupendo que los jóvenes sintieran la suficiente confianza con sus padres para poder confiarles siempre lo que van a hacer y con quién, pero esto es difícil en muchos casos.



Siempre es bueno enfrentar el asunto en cuestión a través del diálogo para exigir con firmeza que las normas y regulaciones establecidas por los padres sean acatadas.



Es conveniente tener en cuenta varios aspectos y evaluar cada caso en particular. Muchas veces, una actitud más abierta y comprensiva de los padres puede motivar a una relación más veraz. También deberían revisar su forma de corregirlo, a fin de que esta no lo lleve a mentir para defenderse.

Otras acciones para considerar son:



* Cuando se trata de una omisión de detalles sobre algo, reconozca cuándo el joven lo ha hecho para proteger su intimidad y cuándo realmente es una mentira. En el primer caso, sea respetuoso.



* Cuando descubra una mentira, antes de dejarse llevar por la ira o la furia, cálmese y dialogue con su hijo. Busque siempre los motivos que lo llevaron a mentir. Muchos adolescentes aún no saben medir las consecuencias de decir una mentira.



* Muchas veces no habrá que darle tanta atención al asunto, es parte de la adolescencia tratar de desprenderse de los padres, y ello va a justificar incluso decir mentiras.



* Una reacción desmedida puede romper completamente la confianza entre usted y su hijo, y lo más probable es que nunca vuelva a decir la verdad. Evidentemente, no es grato darse cuenta que le han mentido, pero se puede controlar la forma de reaccionar frente al hecho.



* Si las mentiras son recurrentes y muy serias, el problema no son ellas mismas en sí, sino lo que están encubriendo. Por ello hay que buscar prontamente el origen de estas. Por ejemplo, puede tratarse de un caso de drogas, alcohol o grupos de presión, entre otros.



MARÍA ELENA LÓPEZ