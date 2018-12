El país se solidariza con el estudiante que perdió un ojo en protestas

Esteban Mosquera fue uno de los ochos estudiantes que resultaron heridos este jueves en un enfrentamiento entre miembros del Esmad y jóvenes de la Universidad del Cauca. Mosquera, de 25 años y estudiante de Música Instrumental, perdió su ojo izquierdo tras el impacto de una granada aturdidora que habría lanzado un uniformado.



Su caso ha despertado el rechazo de cientos de usuarios de redes sociales, quienes, además de enviar mensajes de apoyo a Mosquera, han criticado una supuesta "represión y abuso de poder por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios".

Uno de los mensajes más difundidos es el de David Arias, un tatuador y estudiante de diseño gráfico de la Universidad de Cauca. En su cuenta de Instagram, Arias publicó una ilustración en la que se ve a Esteban con libros que vuelan de su ojo izquierdo en medio de notas musicales.



"Dolor, no sólo de él, un dolor que sentí como si fuera mío, como si me hubieran amputado la mano con la que puedo demostrar lo que siento", escribió en su cuenta de Instagram el tatuador, quien además expresó su apoyo "a todos los estudiantes caídos y heridos por la represión de un estado que no quiere que su pueblo sepa la verdad".



Con la etiqueta #FuerzaEstebanMosquera, decenas de usuario en redes sociales han enviado este viernes sus mensajes de apoyo al joven estudiante de la Universidad del Cauca.

A todo este país debería dolerle en el alma el ataque a Esteban. Bendiciones para él y que se pueda recuperar del horror que vivió y en el que perdió uno de sus ojos #FuerzaEstebanMosquera pic.twitter.com/zOMfgObFcQ — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 14 de diciembre de 2018

Un abrazo a Esteban Mosquera: su causa es el futuro de Colombia y en ella casi deja su vida... !Gracias, Esteban! !Y fuerza! #FuerzaEstebanMosquera — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 14 de diciembre de 2018

La imagen con la cual se manifiesta la solidaridad con el estudiante herido en Popayán #FuerzaEstebanMosquera pic.twitter.com/dCrNVC64Pz — YolandaRuizCeballos (@YolandaRuizRCN) 14 de diciembre de 2018

De otro lado, usuarios en redes sociales han compartido fotografías en las que, como gesto de solidaridad con Esteban Mosquera, aparecen cubriendo su ojo izquierdo. En medio de estas muestras, también se han compartido ilustraciones, similares a la que diseñó David Arias.

#fuerzaestebanmosquera Colega artista estamos contigo Que la música te de fortaleza para seguir

Esteban Mosquera perdió su ojo por un artefacto explosivo lanzado en la manifestación ayer presuntamente por el ESMAD. pic.twitter.com/MCyLSwawnH — Cesar Lopez ☮ (@CesarLopezmusic) 14 de diciembre de 2018

El estudiante de música, quien cursa sexto semestre, aseguró este viernes que fue un policía del Esmad la persona que disparó. “Yo vi que me disparó un policía del Esmad, no podría dar un número, pero sí fue del Esmad”, afirmó.



Esteban vive con dos de sus tías en Popayán, pues sus dos padres ya fallecieron. María Fernanda Mosquera, una de sus tías, publicó en su cuenta de Facebook una emotiva carta a su sobrino.



“Que despertar tan amargo, que tristeza tan honda. Como quisiera que fuese tan solo una más de las noticias falsas que cada día leo en la confrontación irracional en la que está la sociedad colombiana”, escribió la tía del joven.



