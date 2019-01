¿Dónde comprar útiles escolares económicos en Bogotá?

Se acabaron las vacaciones y se inicia un nuevo periodo escolar. Comprar los útiles escolares casi siempre es la primera tarea (después de pagar la matrícula) que encargan los colegios a los padres de familia.

Esta labor, en ocasiones, se puede convertir en un 'dolor de cabeza' para el bolsillo, sobre todo, si se deja para último momento, dicen los expertos. Aunque también puede representar un problema cuando las instituciones académicas solicitan los denominados 'útiles inútiles'.



Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, denunció el incremento de supuestos abusos en el pedido de implementos escolares.



"Para el año pasado se presentaron un total de 10.000 denuncias en todo el país sobre útiles inútiles. Estas denuncias contenían, por ejemplo, que un jardín infantil solicitó a los padres de familia 108 elementos para cada niño. Estaban pidiendo bombas inflables de color negro, bolsas para la basura, útiles de aseo para la institución y una resma de papel con el logotipo del jardín. Así las cosas el establecimiento estaba evitando la mayoría de sus gastos", dijo Balleteros.

Para el presidente de la Confederación esta situación está en aumento y cada vez se torna más "preocupante".



"Hoy en día ya vale más comprar libros, útiles y uniformes, que pagar la matrícula de los niños. La pregunta que se le debe hacer a las instituciones (no todas incurren en esa práctica) es: ¿no tienen consideración con los padres que están arriesgando su patrimonio y capital cuando imponen todas esas cargas?", reflexionó Ballesteros.



Desde la Confederación Nacional de Padres de Familia recomiendan los siguientes lugares para compras útiles escolares económicos en Bogotá:



"En la localidad de Kennedy hay dos puntos de venta de textos escolares, que es sobre la Avenida Primero de Mayo, abajo de la Avenida Boyacá; y otro sobre la Iglesia de la Macarena. En Bosa Centro, en Candelaria la Nueva (Calle 61 Sur con Cra. 23) y en San Francisco sur (Cra. 19 #63—60), también se pueden encontrar otros puntos. En Suba, más exactamente por los lados del centro comercial Imperial. En el centro de Bogotá, está San Victorino, que es un lugar muy reconocido y en donde se pueden conseguir libros de segunda. Finalmente recomiendo ir a la carrera 8 con las calles 15 y 16, justamente abajo del Banco Agrario, en el centro de la capital", sugirió Ballesteros.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

El Ministerio de Educación presenta una serie de recomendaciones para comprar útiles escolares:



- Todos los materiales listados deben guardar relación con el currículo de cada grado. Deben ser para uso del estudiante y no para la dotación de la institución.



- La lista debe incluir un cronograma que señale los tiempos en los que los estudiantes deben disponer de sus materiales, según el desarrollo del currículo en las diferentes áreas. Por ello no es necesario adquirir la totalidad de la lista al inicio del año escolar.



- Las familias pueden comprar los materiales de las marcas cuyos costos se ajusten a su presupuesto.



- Los establecimientos educativos tienen autonomía para pedir un texto de un autor y editorial determinados, pero las familias pueden comprarlos a los proveedores que ellas elijan.



-Las familias no están obligadas a entregar los materiales a los establecimientos educativos. A menos que estos se puedan custodiar en el colegio y sean para uso de los estudiantes.

¿Dónde denunciar?

En caso de encontrar alguna irregularidad en la lista de materiales educativos y uniformes de sus hijos, las familias pueden exponer su caso ante la Secretaría de Educación respectiva para que esta investigue la situación.



También se pueden presentar a través del correo electrónico confenalpadres2011@yahoo.com o el número telefónico 310 2649971. "Las quejas siempre será anónimas y las escalonamos ante los entes de control respectivos", dijo Ballesteros.



