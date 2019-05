Jennifer Pedraza, líder estudiantil, recibe amenazas de muerte

Jennifer Pedraza ha sido una de las caras visibles del movimiento estudiantil, que junto con profesores y demás representantes de la educación pública superior, lograron un acuerdo histórico el año pasado con el Gobierno Nacional.



Después de 65 días de paro nacional, el presidente Iván Duque se comprometió a incrementar en más de 4,5 billones de pesos el presupuesto del cuatrienio para el fortalecimiento de la educación superior pública.



Luego de firmados los acuerdos con el Presidente, los estudiantes que hacen parte de la mesa de negociación están velando por el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, durante ese camino, líderes estudiantiles como Pedraza han recibido constantes amenazas de muerte.

"En este momento las personas que hacemos parte de la mesa de diálogo estamos en la tarea de hacer veeduría del cumplimiento e incumplimiento de los acuerdos firmados el 14 de diciembre. El llamado al Gobierno Nacional es que nos otorgue garantizas para poder hacer ese proceso con tranquilidad, sin poner en riesgo la vida de nadie", cuenta Pedraza, quien es estudiante de Economía en la Universidad Nacional de Colombia.



Por eso, el Gobierno les ha asignado protección a varios de los líderes estudiantiles, precisamente por las repetidas amenazas que han recibido. Sin embargo, Jennifer denunció que la Unidad Nacional de Protección le retiró su esquema de seguridad. "Me dijeron que les parece que ya no estoy en tanto riesgo", señala Pedraza.



Agrega que el pasado 25 de abril le dejaron un CD en su facultad con un audio que la amenaza de muerte a ella y a su familia. Dado el contenido tan nocivo de la grabación, este diario se abstiene de publicarlo en su totalidad. "Eres una vendida. Por plata negociaste el paro de los estudiantes. No creas que porque tienes escoltas te vas a salvar (...). Tu no representas al estudiantado", se escucha en el audio.



"No tengo ni la menor idea de dónde vendrán ese tipo de amenazas (...). Luego de que decidí denunciar, he recibido mucho apoyo de parte de los sectores sociales, no solo a mí sino también a todos los estudiantes que han sido amedrantados. Asimismo, también exigimos garantías para los líderes sociales, que han apoyada nuestra movilización pacífica", asegura la joven.



