'Si el Gobierno no cumple, entramos en anormalidad académica': Fecode

El presidente de Fecode, Nelson Alarcón, anunció este miércoles que si el Gobierno Nacional no cumple con los acuerdos pactados en 2017, el gremio, que reúne a más de 350.000 profesores de colegios públicos, entraría en anormalidad académica en 2019.

"A esto me refiero que pensaríamos en paros de 24, 48 o 72 horas. No es el escenario que buscamos, porque estamos dispuestos al diálogo. Sin embargo, necesitamos que el Gobierno cumpla los acuerdos, pues desde hace más de ocho meses en el Ministerio de Hacienda reposan varios actos administrativos, como por ejemplo el borrador de derecho sobre la bonificación pedagógica, y no se le dan trámite", añadió Alarcón.



El presidente del gremio afirmó que hasta el momento se han cumplido aproximadamente 16 puntos de 24.



"Se ha estipulado el 16 por ciento del pliego de condiciones que firmamos el año pasado. En el marco de la constitucionalidad podemos presentar cada dos años un nuevo pliego de condiciones y, como que el que firmamos en 2017 tiene vigencia hasta junio de 2019, podemos establecer otros acuerdos", indicó el presidente del gremio.

Entre tanto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha sostenido que está dispuesta a mantener el diálogo y a avanzar en el cumplimiento de los acuerdos.



Además, ha afirmado que hasta el momento se han sostenido más de seis reuniones con Fecode para priorizar algunos puntos: Bonificación pedagógica; curso de formación para educadores de la segunda cohorte de la evaluación diagnóstica formativa; y convocatoria de la tercera cohorte evaluación de carácter diagnóstico formativa; entre otros.



Para el 28 de noviembre, Fecode anunció un paro de 24 horas y además se unirá a las movilizaciones estudiantiles. En la capital, los maestros se concentrarán a las 9 de la mañana en el Consejo de Bogotá y en el Parque Nacional, y se desplazarán hasta la plaza de Bolívar.

