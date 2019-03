Estos extraños videos estarían generando 'adicción' en redes sociales

Con esta nota no pretendemos cambiar el mundo o alardear de que estamos descubriendo algo nuevo, pero sí informar a nuestra audiencia de este extraño fenómeno viral que, aunque no parezca, podría tener una explicación científica detrás.



El ejercicio parece simple: se graba en planos cerrados las manos de alguien cortando jabones en figuras, por lo general cercanas a una cuadrícula, y dejando caer sus restos en superficies planas. Su secreto estaría en el sonido y lo que se ha denominado como la técnica ASMR, las siglas que corresponden a Autonomous Sensory Meridian Response o Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Esta vez en #DetrásDeLoViral les explicamos de qué se trata esta técnica.

Intentemos dar con la fórmula del éxito

Según Josephine Lilly Landertinger, productora de cine con estudios de la Freie Universität Berlin, desde su estructura narrativa estos videos no tienen una introducción, desarrollo y desenlace muy elaborados (cosa que sí debe tener una película), sino que son parte de procesos que se pueden iniciar o terminar en cualquier punto.



"Eso hace que estos videos sean extremadamente fáciles de consumir: no hay que pensar mucho. Además no exigen tiempo de consumo, pues duran nada más un par de segundos, perfecto para seguir haciendo 'scroll' en la pagina donde se encontró el video", añade.



Sin embargo, pese a la sencillez, las cifras en reproducciones que maneja este tipo de contenido en YouTube y otras redes sociales son impresionantes: un millón, 163 mil, 47 mil.. ¿En dónde radica su éxito?

Foto: Pantallazo de Youtube

En términos de contenido, dice Landertinger, se destacan porque suelen hacer visibles sucesos a los cuales no tendríamos acceso si no fuera por el video o acciones jamás vistas. Es por esto que, al ser algo alejado de los usos cotidianos de los objetos, despierta un alto grado de interés que convierte al video en “compartible” bajo el principio: "quiero mostrarle a mis amigos o familiares algo novedoso y curioso".

¿Qué pasa en nuestro cerebro?

Al acercarse a un video ASMR algunos dicen experimentar una sensación de placer y hormigueo que recorre su espalda y cuero cabelludo, otros declaran no presentar ningún tipo de experiencia especifica.



Para Cristian Giraldo León, Master of Science en Neurociencias y docente del programa de Psicología del Politécnico Grancolombiano, aunque no ha sido un tema investigado a profundidad desde la psicología, pues las respuestas de las personas son bastante subjetivas, "dentro de los pocos trabajos se encuentra el favorecimiento de estados de placer sensorial mediados por la presentación de videos ASMR y que permitirían incrementar procesos atencionales para la realización de tareas y disminuir sentimientos asociados a la tristeza o incluso a trastornos como la depresión; No obstante, por el momento no es posible generar aseveraciones al respecto".



En relación a la actividad cerebral, Giraldo cita al profesor Craig Richard de la Universidad de Shenandoah quien menciona que la respuesta sensorial por ASMR se debe a la activación de vías del sistema nervioso autónomo, las cuales responden a un “disparador” o estimulo sensorial que desencadena el hormigueo y el placer.



Es decir que escuchando o solo con el recuerdo de sonidos como susurros, labios al tocarse, gotas de agua chocando contra el suelo, pinceles deslizándose sobre papel, es posible aparentemente generar respuestas placenteras y motivacionales en diferentes personas.

"También se ha relacionado con la producción de endorfinas que son neurotransmisores que ayudan a disminuir la sensación de dolor e incrementan la actividad de receptores opioides los cuales incrementan los estados emocionales de alegría y satisfacción. Las endorfinas también permiten la producción de la hormona oxitocina, la cual al aumentar en el cerebro incita la satisfacción, reduce sensaciones de miedo e impulsa a la generación de relaciones interpersonales", agrega el docente.



Al mismo tiempo, tanto la oxitocina como las endorfinas disminuyen el cortisol que es una hormona que se encuentra en altas concentraciones en personas con estrés crónico. Es así que la satisfacción estaría proporcionada por este coctel de neurotransmisores que inducirían a estados de relajación y respuestas internas de placer y motivación mediadas por el sistema nervioso autónomo.



De este manera, se podría concluir que cualquier persona con dificultades emocionales que encuentre reducción de sus alteraciones, aunque sea temporalmente, podría llegar a buscar constantemente contenido de este tipo en redes sociales o vía streaming.



Sin embargo, aclara el experto, este tema debe tratarse con sumo cuidado ya que podría estarse generando una dependencia a contenidos audiovisuales o a la tecnología en red sin que en realidad se estén suscitando respuestas tipo ASRM en el organismo; esto especialmente en personas jóvenes que se desean sentirse parte de una comunidad o que siguen tendencias que aparecen y desaparecen con el objetivo de experimentar con sus sentidos.

¿Funciona la fórmula?

Retamos a un reportero gráfico para que en pocos minutos intentaran generar un contenido sencillo que cumpliera con los factores anteriormente analizados para comprobar si en efecto esto influye en la viralización o no de la información.

Este fue el resultado:

En Facebook:



Reproducciones: 34.000

Personas alcanzadas: más de 60.000

Interacciones: 319

Análisis de sentimiento: 78 me gusta, 10 me encanta, frente a 5 me enoja y 2 me entristece.

En Twitter:

Impresiones: 40.000

Interacciones: 1.545

¿Qué es Detrás de lo viral?

El Laboratorio de Innovación de EL TIEMPO lanza un espacio para intentar replicar y analizar algunos de los fenómenos virales que se han adueñado de las redes sociales y del tiempo de muchas personas que pasan horas consumiendo este tipo de contenidos. Cualquier comentario o sugerencia sobre esta publicación puede enviarla al correo diarav@eltiempo.com



DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

EL TIEMPO

Twitter: @DianaRavelo