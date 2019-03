Exalumnos de los Andes piden claridad sobre presuntos casos de acoso

En una carta firmada por al menos 300 egresados de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, se solicita a la institución revisar las denuncias interpuestas por estudiantes sobre diferentes casos de acoso sexual y laboral.

La misiva circuló por Twitter el fin de semana, pero rápidamente fue eliminada porque, según los firmantes, "no se quiere entorpecer las investigaciones de la universidad".



Según Carlos A. Pedraza, exalumno de biología (1999-2005) y maestría en Ciencias Biológicas (2008-2009) de esa institución, la carta fue radicada en la mañana del 26 de marzo. "Este tema no es nuevo y viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el punto de partida para redactar la carta fue un video que circuló en redes sociales", señala Pedraza.

​El video al que Pedraza hace referencia es sobre una actividad denominada 'olla comunitaria de denuncias', realizada por alumnos de la institución el Día de la Mujer y en la que leían historias anónimas. Entre estas estaba la de una estudiante que denunció presuntos acosos de Adolfo Amézquita, actual director de Ciencias Biológicas de esa universidad.

"Esta historia se inició en 2015, cuando vi la materia Fisiología Animal, dictada por el profesor Adolfo Amézquita. Debido a mi gusto por la fisiología, comenzamos a hablar con mayor frecuencia (...). En una salida de campo en 2016, él me dijo que estaba preciosa por una camisa rosada que estaba usando. Luego, recostados en una roca viendo las estrellas, me tomó una fotografía. Ahí mi cabeza explotó y en ese momento decidí dejarle en claro que no quería tener nada con él, porque para mí él era casi una figura paterna", reza la historia que leyó un estudiante durante el acto público.



El alumno continúo el relato: "Él (Adolfo Amézquita) cambio por completo y tomó la decisión de manipularme psicológicamente para que me quedara callada. Y así fue. A partir de ese día, comenzó el hostigamiento, la gritería y la manipulación (...). Él me dijo que múltiples mujeres lo habían denunciado por acoso en la universidad, pero que eso no era cierto. Que yo no podía dañar su imagen".



EL TIEMPO se comunicó con Amézquita para conocer su opinión al respecto y negó las acusaciones en su contra. "Jamás tuve ni expresé algún interés personal por ella (denunciante), no recibió una propuesta de mí, jamás una invitación, insinuación ni cualquier otro comportamiento inapropiado de mi parte. Tampoco ocurrió nada en los corredores y mantuvimos una relación cordial hasta el final como se podrá corroborar en toda la cadena de mensajes que cruzamos".



Frente a los señalamientos, Amézquita dijo que "jamás he acosado ni psicológica ni sexualmente a persona alguna. Infelizmente, la defensa válida de los derechos de las mujeres puede ser utilizada como fachada por personas que se quieran vengar de un profesor o tengan agendas políticas".



En la universidad circuló una carta de apoyo hacia el docente. "En calidad de colegas, estudiantes, egresados y subalternos manifestamos que reconocemos al docente como un profesional integro, responsable y comprometido totalmente con la Universidad de los Andes. En ningún momento hemos sido víctimas de ningún tipo de acoso por parte del docente. Al contrario, solo hemos recibido apoyo profesional y personal".

Sobre estas denuncias, los exalumnos en la carta hacen tres solicitudes a la universidad: "Primero, aclarar si las denuncias presentadas están siendo tramitadas dentro de un proceso disciplinario. Segundo, que se den a conocer las medidas preventivas y garantías de no repetición que se están adelantando. Por último, que se haga un proceso de revisión de los mecanismos existentes de la institución para prevenir la violencia contra la mujer".



Además, señalaron que tienen más información sobre hechos similares. "Tenemos conocimiento de que al menos seis personas han enviado quejas o denuncias a oficinas competentes de la universidad. Sabemos que en algunos casos las denuncias fueron interpuestas a través del conducto regular (...). Sin embargo, tenemos entendido que varios de éstos casos no han tenido respuesta clara.



Luego de conocidas las denuncias, la Universidad de los Andes señaló que cuenta con reglamentos y procedimientos para la prevención, trámite y resolución de situaciones asociadas con maltrato, acoso, amenaza, discriminación y violencia sexual y de género.



"Durante el curso de las denuncias antes mencionadas, la universidad realiza las investigaciones disciplinarias del caso, en conjunto de medidas preventivas y cautelares de acción inmediata enfocadas a evitar y minimizar el daño posible".



