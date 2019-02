'Para el futuro los estudiantes necesitan capacidades más amplias'

Lorraine Graham y Lisa McKay-Bronwn son dos profesoras especializadas en educación de Australia.



Graham es docente de la Universidad de Melbourne y ha dedicado su carrera a la creación de estrategias para el apoyo educativo para estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje.



McKay-Bronwn, por su parte, se ha enfocado en la búsqueda de ayuda para adolescentes que consumen alcohol y drogas. También es de la Universidad de Melbourne.

Ambas estuvieron de visita en Bogotá, invitadas a una conferencia en el colegio Gimnasio Femenino para hablar sobre la innovación en la educación. Es la primera vez que visitan Colombia y aseguran que es "un país diverso y muy prometedor".



¿Cómo se benefician las escuelas del liderazgo docente femenino?



Lorraine Graham (LG): Las mujeres poderosas hacen toda la diferencia en el mundo. El liderazgo es importante en las instituciones educativas porque permite que una visión se convierta en una realidad. Que las mujeres sean lideres simplemente se traduce en un mayor beneficio para la sociedad.



Lisa McKay-Brown (LM): Necesitamos oportunidades para que mujeres jóvenes tengan mujeres líderes ejemplares. En la educación hay más profesoras que profesores, y las profesoras tienen que saber que sí tienen oportunidades para llegar a posiciones de liderazgo.



La educación es una herramienta fundamental para el progreso de una sociedad, ¿cómo mejorarla, especialmente en un país como Colombia?



LG: A nivel mundial, la educación se puede mejorar si se logra alinear mejor con valores y con la inclusión, como práctica pedagógica. Todos hacemos lo que podemos, y buscamos construir las capacidades de nuestros docentes. Gracias a nuestras investigaciones, sabemos que es la calidad de la instrucción docente el factor de mayor influencia sobre el éxito escolar de un estudiante. Debemos invertir en nuestros docentes.



LM: También es importante consultar con las comunidades porque cada comunidad tiene ideas y propuestas acerca de cómo mejorar la educación en su entorno. Todos los países deben trabajar en este aspecto.

Lorraine Graham, profesora de la Universidad de Melbourne. Foto: Gimnasio Femenino

¿Cuáles son las discapacidades de aprendizaje y cómo se evidencian?



LG: Existen distintas definiciones de las dificultades de aprendizaje. Nosotros creemos que definitivamente existen y los docentes tienen que poder ejercer su rol de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Aproximadamente el 20 por ciento de todos los estudiantes presentan algún tipo de dificultad de aprendizaje en algún momento de sus vidas escolares.



Puede ser que tenga que ver con alguna dificultad para procesar la información, o con los desafíos propios de la adolescencia, y es importante que los docentes puedan identificar qué hay detrás de una dificultad de aprendizaje. Sin embargo, más importante que la etiqueta de las dificultades de aprendizaje, son las fortalezas y las oportunidades de mejora de los estudiantes las que deben informar la instrucción pedagógica de los docentes.



LM: Los docentes deben tener conciencia de que las dificultades de aprendizaje son reales, y muchas veces los estudiantes no son perezosos o groseros, sino que podrían estar lidiando con una dificultad de aprendizaje o de comunicación.

A nivel mundial, la educación se puede mejorar si se logra alinear mejor con valores y con la inclusión, como práctica pedagógica FACEBOOK

TWITTER

Teniendo en cuenta que las generaciones están cambiando, ¿qué tipo de educación se debe impartir en las escuelas?



LG: Los estudiantes de hoy en día necesitan capacidades más amplias para poder enfrentar a un futuro incierto. La creatividad, la cooperación, la autorregulación y la independencia son clave. El futuro será diverso, conectado, y móvil.



LM: En muchos países la población de docentes está envejeciendo. Necesitamos que la profesión docente sea considerada como noble, y los profesores deben ser reconocidos como agentes de cambio, para que más jóvenes quieran ser maestros. También es importante que los docentes nunca dejen de aprender y estar al día, especialmente con la tecnología.

Lisa McKay-Brown, profesora en la Universidad de Melbourne. Foto: Gimnasio Femenino

¿Cómo reducir la deserción escolar?



LG: Hay muchas razones por las cuales ocurre la deserción escolar, y cada caso es particular y único. A veces son las circunstancias familiares. Por ejemplo, la familia necesita que el joven genere ingresos, y el trabajo se convierte más importante que la educación. A veces tiene que ver con la salud, física o mental, ya que el ambiente escolar puede ser perjudicial para el estudiante, entonces la opción más fácil es desertar. Los docentes muchas veces no están capacitados para lidiar con estas situaciones. También ocurre que los estudiantes no sienten que lo que están aprendiendo tiene importancia.



LM: La forma tradicional de estructurar los salones de clase, con grupos de estudiantes de la misma edad, no funciona para todos los estudiantes. Ese modelo pedagógico obedece a las exigencias laborales de la revolución industrial y lo hemos preservado a pesar de que la realidad económica del mundo ha evolucionado.

Hay muchas razones por las cuales ocurre la deserción escolar, y cada caso es particular y único. A veces son las circunstancias familiares. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué debe hacer el gobierno colombiano para garantizar el acceso a una educación de calidad?



LG: Primero debe haber liderazgo, y después es importante que las instituciones educativas y el Ministerio de Educación estén alineados. La recolección de datos para verificar si las iniciativas educativas están funcionando es fundamental, ya que trabajan como herramientas diagnósticas.



LM: Las comunidades, y su articulación con las instituciones educativas, también son de suma importancia.



¿Qué opinan sobre el uso de la tecnología en las aulas?



LG: La tecnología es una herramienta que puede producir transformaciones, pero solo mediante la instrucción pedagógica apropiada.



LM: Es importante recordar que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología.



¿Cuáles son los desafíos que tiene Colombia en la educación?



LG: A nivel mundial, los desafíos educativos incluyen un incremento en la diversidad de las poblaciones. Otro desafío es atraer buenos profesionales en el sector docente. Los recursos son fundamentales, sin embargo, se ha visto que buenas prácticas pedagógicas pueden ocurrir con escasos recursos. Lo puedo resumir así: Acceso, participación y oportunidades de aprendizaje para todos, en un sistema donde todos los estudiantes tienen el mismo nivel importancia.



LM: Es importante que todo el mundo tenga acceso a la educación.



EDUCACIÓN