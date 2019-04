¿En qué van los acuerdos entre Gobierno y estudiantes?

Luego de consagrados los acuerdos entre Gobierno y estudiantes se han realizado dos reuniones para hacer un seguimiento a los temas de financiamiento de educación superior, reforma del Icetex, a la política de publicaciones científicas entre otros temas pactados.

"El ambiente, por nuestra parte, es de ser muy propositivos para encontrar una salida a los problemas de financiamiento de la educación superior pública. El Gobierno Nacional, según lo hemos evidenciado en la mesa, ha hecho un intento por cumplir los acuerdos. Sin embargo, nos preocupa el punto de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos (recursos que se aprobaron en cada vigencia y no fueron ejecutados)", señala Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees).



En este aspecto, los gremios estudiantiles (Acrees, Aspu, Fenares, Unees, entre otros) enviaron una carta a la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, solicitando la inclusión de ese punto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).



"En los acuerdos se consagró que en el PND se incluiría una habilitación legal para destinar en el años 2019 el 20 por ciento de los recursos apropiados y no comprometidos del 2018, para inversión y funcionamiento de las IES públicas (...). No obstante, se ha evidenciado con preocupación que esto no se refleja ni en las bases ni en el articulado del PND", reza la misiva.



No obstante, el Gobierno y los estudiantes ya han avanzado en importantes puntos para dar cumplimiento a los acuerdos. Por ejemplo, con la aprobación de la Ley 1942 de 2018 se cumplió con el compromiso de incorporar en el presupuesto bienal de regalías 1,5 billones de pesos para educación superior. En este sentido, Colciencias presentó las convocatorias del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, detallando especialmente el programa de excelencia doctoral del bicentenario, cuyo objetivo es apoyar la formación de 1.000 investigadores, docentes y maestros a nivel de doctorado en universidades colombianas.



"El tema más importante, para que no se nos sigan cayendo los techos, es el billón de pesos para infraestructura. Hasta que no se apruebe el PND, estos recursos no se descongelarán. Sin embargo, se van a priorizar obras que ya están avanzadas en algunos departamentos", explica Palacio.



Frente a la reforma al Icetex, se planteó, durante la última reunión de seguimiento, que continuarán las mesas técnicas para afinar detalles. "Se estableció puntualmente, conforme a lo solicitado por la mesa, la necesidad de realizar una reforma integral al Icetex en materia de gobernanza, estructura y características de su portafolio de servicios y fuentes de financiación, incluidos los fondos creados en la Ley 1911 de 2018", señala el Ministerio de Educación en un comunicado.



En este punto, Jennifer Pedraza, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la Nacional, dice que hubo un avance significativo. "Logramos que los excedentes del dinero que asigna el Gobierno a esa entidad se destinen en alivio de intereses y cobros de cartera a las personas que han sido endeudadas con la plata que debió ir a las universidades públicas, por ejemplo, los 'pilos' que desertaron del programa", indica Pedraza.



Otro avance importante, según Palacio, tiene que ver con los recursos prometidos el Gobierno Nacional. "En el paro logramos que del Presupuesto General de la Nación, durante los próximos cuatro años, se apropien 850.000 millones de pesos para la inversión de las universidades públicas. Para el 2019 son 100.000 millones de pesos, los cuales, según el Ministerio de Educación, ya fueron aprobados por el Ministerio de Educación, Alberto Carrasquilla. Este dinero se asignará para permanencia estudiantil, investigación, cualificación docentes y dotación para pregrado", señala el estudiante.



Para continuar con la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos, el Gobierno Nacional convocará una nueva sesión de la mesa para realizar seguimiento a los acuerdos en abril.



EDUCACIÓN