Ante la inminente llegada de la tecnología y las redes sociales, sectores como la educación necesitan transformarse para estar en sintonía con las necesidades actuales de las personas.



Sebastián Barriento, director ejecutivo de Grasshopper International, una agencia de estudios en el exterior, afirma que muchos colombianos estudian una carrera que el sector productivo no requiere.

"El mercado educativo y laboral están pasando por una situación: los estudiantes se gradúan de programas que las empresas no están necesitando. Esto pasa porque los sectores no están alineados y porque la educación en Colombia se ha demorado en actualizar su oferta educativa", reflexiona Barriento.



Para el experto, muchos colombianos optando por emprender una carrera internacional porque no encuentran la oferta académica necesaria. "Alrededor de 20.000 estudiantes salen de Colombia para estudiar un posgrado porque no están encontrando la respuesta acá. Si quiero estudiar inteligencia artificial, robótica, temas relacionados con drones o manejo de Big Data, es difícil, porque en Colombia esa oferta es mínima", señala.



Por eso, la educación en el país necesita un cambio, advierte Barriento. "El sector educativo colombiano necesita una revolución. Para ello, se necesita que los colegios y universidades evolucionen actualizando sus pénsum y puedan tener profesores más preparados y actualizados", agrega.



Sebastián Barrientoen invita a los estudiantes del futuro a tomar riesgos y decidirse por carreras que ahora son poco convencionales, pero que en unos años serán de gran utilidad para generar grandes innovaciones. Carreras que hoy son desconocidas para las generaciones anteriores y las cuales no son vistas como profesionales y mucho menos que no demanden tiempo en oficinas.

Algunas de estas carreras serán presentadas por más de 20 instituciones especializadas en estudios en el exterior, que estarán presentes en +Superior Education Forum que se realizará los días 21 y 23 de marzo, en las ciudades de Medellín y Bogotá, respectivamente.



Además, se tocarán temas relacionados con los retos de la educación en Colombia, las opciones para cursar programas de pregrado y posgrado en el exterior, así como las carreras más demandadas por los industriales a nivel mundial e instituciones que nivelan a los estudiantes para cumplir los requisitos de estudio profesional en cada país.



En Medellín, el evento se realizará el 21 de marzo desde 10:00 a.m. en el hotel San Fernando Plaza. En Bogotá será el 23 de marzo a las 10:00 a.m. en el hotel Sonesta. La entrada es gratuita.



EDUCACIÓN