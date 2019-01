¿Quién es Jaime Alberto Leal, el rector de la Unad recién destituido?

Jaime Alberto Leal completa 14 años como rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), la de mayor cobertura en el país, con 103.000 estudiantes y 65 sedes en el país.

Sin embargo, el 10 de enero de 2019, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años al evidenciar irregularidades en la contratación y en la gestión de recursos del centro educativo.



Leal, que se graduó de ingeniería de alimentos en la Universidad Incca de Colombia en 1981, fue reelegido por cuarta vez como rector de la Unad el 7 de diciembre de 2018.



En la Unad, Jaime Alberto ha desempeñado cargos como director regional de educación a distancia, decano de ingeniería y vicerrector de desarrollo regional.



Según su hoja de vida, ha dedicado más de 20 años a la labor educativa, como docente en el área de ciencias integradas, profesional en el área de producción de material pedagógico, entre otros cargos.



Tiene un doctorado en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia de la Universidad de Nova Southeastern (Estados Unidos), y un Magíster en Docencia Universitaria de la Universidad la Salle (Bogotá).

Cuestionado

En varias ocasiones, Leal ha sido cuestionado por las autoridades por varios motivos. Por ejemplo, en 2014 recibió varias denuncias en su contra que iban desde la participación en el 'carrusel' de la contratación, hasta la inscripción de estudiantes fantasma dentro de convenios interadministrativos.

La Procuraduría evidenció que Leal Afanador contrató a través de interpuesta persona a Daiana López Leal, con quien tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad FACEBOOK

En ese entonces, además, las autoridades lo indagaron por tener familiares en la Unad, específicamente a sus sobrinas Daiana y Greizy López.



Cuatro años después, la Procuraduría "evidenció que Leal Afanador contrató a través de interpuesta persona a Daiana López Leal, con quien tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad, en el cargo de directora del Centro de Idiomas de la sede de la universidad en el estado de la Florida", señaló el ente de control el 10 de enero de 2019.



Además, el 15 de junio del año pasado, la Procuraduría archivó una investigación disciplinaria en contra del rector, luego de que fuera señalado de plagiar un documento académico.



Al ingeniero le reconocen su trabajo al frente de la institución educativa. "La universidad indudablemente ha crecido durante el tiempo que ha sido rector. Viendo las cifras de cobertura y los estados financieros, ahora es una entidad sólida", señala William Vargas, delegado del gobernador de Boyacá en el Consejo Superior de la Unad.



Luis Alejandro Jiménez, representante del sector productivo y miembro del Consejo Superior de la universidad, aseguró, que si bien "no conoce muy de cerca a Leal", dice que "es una persona con resultados de gestión aceptables".



"Es un tipo muy astuto; bien relacionado. Es amigo de mucho político", dice una persona cercana al rector y quien solicitó no revelar su nombre.



Sin embargo, también se cuestiona que Leal lleve tantos años como rector de la Unad. "Consideramos que las instituciones públicas no pueden ser monopolizadas y que se debe abrir la entidad para permitir la participación de otras personas. No estuvimos de acuerdo con la continuidad del actual rector (...) y por eso votamos en blanco", dijo Vargas al referirse a la votaciones para elegir a un nuevo rector el pasado 7 de diciembre.



Leal obtuvo cinco de los nueve votos del Consejo Superior. Tres de ellos fueron en blanco. Roberto Salazar Ramos, otro de los candidatos a ocupar el gargo, obtuvo uno, y el tercer aspirante, el vicerrector de Aspirantes, Estudiantes y Egresados, Édgar Guillermo Rodríguez, no obtuvo votos.

'Sigo al frente de la Unad hasta tanto se agoten las diferentes instancias'

En un trino, Jaime Leal Afanador aseguró que se mantendrá en el cargo hasta tanto se agoten todas las instancias judiciales.



"Frente a la información de @PGN_COL que dice que "me destituyó e inhabilitó" me permito confirmar que sigo al frente de la @UniversidadUNAD hasta tanto se agoten las diferentes instancias que en derecho proceden. La Universidad sigue operando normalmente"

Frente a la información de @PGN_COL que dice que "me destituyó e inhabilitó" me permito confirmar que sigo al frente de la @UniversidadUNAD hasta tanto se agoten las diferentes instancias que en derecho proceden. La Universidad sigue operando normalmente https://t.co/1d1NGgg2Tq pic.twitter.com/l3fYTowz5N — Jaime Leal Afanador (@JaimeLeal_) 10 de enero de 2019

Por el momento, el rector no se ha pronunciado en medios de comunicación. Según funcionarios de la universidad, el abogado Carlos Arturo Gómez Pavajeau llevará la vocería del caso.



La Procuraduría también encontró que Leal y presidente de la Junta Directiva de la Unad en la Florida (Estados Unidos) solicitaron al cuerpo colegiado la aprobación de un auxilio educativo por valor de 8.427,78 dólares para que Germán Posada Pinzón, hijo de la entonces directora ejecutiva, adelantara estudios en la Universidad de Harvard.

Voces encontradas

Luego del mensaje del académico en redes sociales, voces de algunos estudiantes y profesores se refirieron al tema.

Soy Estufiante de la Unad y No Entiendo algunos docentes el afán fanatismo que hay alrededor de Jaime leal, la procuraduria ya dio un comunicado oficial de su destutucion por irregularidades. Esto es lo que debemos de aprender? Esto es lo que nos transmiten algunos Docentes? — Andres Cortes (@_AndresCortesC) 10 de enero de 2019

Cuántas Ginas Parodys y ex funcionarios detrás de esto; hoy, hoy, hoy debemos rodear y blindar al doctor Jaime Leal. El otro país, el que pocos conocen, más de media Colombia, reconoce su aporte vital al desarrollo regional, por ello hoy "más LEAL que nunca". — Henry Herrera Garzón (@HerreraHenry) 10 de enero de 2019

El servir a un País, el lograr lo que nadie en educación ha logrado en una nación convulsionada como la nuestra, atrae enemigos, atrae egoismos y alimenta envidias de todo talante. Hoy más que nunca soy LEAL y seguiré siendo LEAL. — Henry Herrera Garzón (@HerreraHenry) 11 de enero de 2019

Apoyo el liderazgo en el proceso de crecimiento institucional por parte del Dr. @JaimeLeal_ se han logrado grandes éxitos. La justicia siempre prevalece. Viva la @UniversidadUNAD, adelante... — Roger Negrete (@rrnegretep) 11 de enero de 2019

