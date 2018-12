Este es el acuerdo al que llegaron estudiantes y Gobierno

El presupuesto del cuatrienio para el fortalecimiento de la educación superior pública aumentará más de 4,5 billones de pesos. De estos recursos, más de 1,34 billones de pesos serán destinados a la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas. Ese fue el acuerdo que firmaron en la mañana del viernes el Gobierno y los estudiantes que llevan 65 días de paro.

Lo convenido fue llamado por el presidente Iván Duque “un acuerdo responsable”, teniendo en cuenta que a lo largo de dos meses de marchas y negociaciones el Gobierno sostuvo que no había más dinero que el ya puesto sobre la mesa con el Sistema Universitario Estatal.



De esa forma, los recursos para la educación superior pública, que anteriormente crecían solo con la inflación (IPC), comenzarán a aumentar durante los próximos años así: a partir de 2019 se hará un aumento del IPC + 3,5 %; para el 2020, IPC + 4 %; para el 2021, IPC + 4,5 %, y para 2022, IPC + 4,65 %.

A esta cifra se suman otros importantes recursos provenientes de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo destinados a educación superior pública, cuyo monto podrá superar los 300.000 millones de pesos.



A las cifras anteriores y gracias al trabajo conjunto con los Gobernadores y el Congreso, se sumarán 1,5 billones de pesos en recursos procedentes del recaudo de las regalías, que serán destinados a mejorar la infraestructura, planes de bienestar, capacidad investigativa y a fortalecer las Instituciones Públicas de Educación Superior públicas, dijo la Presidencia.

Sin embargo, los voceros de los estudiantes aclararon que el paro nacional aun no se levanta hasta que cada una de las asambleas estudiantiles en las regiones tome la decisión.



"En todo el proceso de negociación hemos dejado claro que queremos que se salve el segundo semestre de 2018; sin embargo, la decisión sobre el mecanismo de movilización, tanto el actual como los siguientes, corresponde a cada una de las asambleas estudiantiles. Nosotros nos comprometemos a llevar el acuerdo a cada una de las universidades públicas para que sea socializado", indicó Santiago Gómez, vocero de la Unees Antioquia.



Entre tanto, la ministra de Educación María Victoria Angulo, aseguró que este viernes es "un día muy importante" para la educación superior. "Con un diálogo muy propositivo y muy respetuoso hemos llegado a un acuerdo entre estudiantes, docentes y el Gobierno Nacional (...). La educación no tiene color y debe ser objetivo de todos los colombianos sumarle", indicó Angulo.



Para llegar a una solución, las partes se sentaron en la mesa de negociación en más de 16 ocasiones. "Hemos llegado a un acuerdo muy positivo para los estudiantes, maestros y sus familias. Son más de 4,5 billones de pesos adicionales en lo previsto al cuatrenio para la educación superior", agregó la ministra de Educación.



Para Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del Sistema Universitario Estatal, este acuerdo es "importante" pero "no resuelve el problema al 100 por ciento".



"Se debe reconocer la voluntad política del Gobierno, pues ahora pacto 1,65 sobre el IPC más sobre lo que había acordado con nosotros los rectores. Eso equivale a más de 240.000 millones de pesos para la base presupuestal de las 32 universidades públicas. Esto es un avance significativo, pero se necesita trabajar más porque estos cuatro año pasarán muy rápido", indicó Torres.

¿Se planean más movilizaciones para 2019?

Según Jennifer Pedraza, vocera del movimiento Acrees, Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, para el próximo año se prevén nuevas marchas.



"No descartamos realizar más movilizaciones, de hecho, la gran conclusión de este acuerdo es que luchar sí sirve. Hemos conseguido 5,85 billones de pesos para las instituciones de educación superior públicas, lo cual es un avance fundamental e histórico. Además, logramos crear un consenso de mediano plazo para reformar estructuralmente el sistema de educación superior colombiano. Sin embargo, para esto es necesario las movilizaciones.

'Reconocemos que es un acuerdo histórico'

Álex Flórez, uno de los voceros de los estudiantes que estuvieron sentados con el Presidente este viernes, dijo que pese a que falta más dinero para sanear el hueco de los últimos 25 años, lo alcanzado es un "primer acuerdo importante".



"Después de dos meses de movilización, el movimiento estudiantil y profesoral hemos logrado un primer acuerdo, que si bien sigue siendo insuficiente, es un pacto histórico que no se había logrado antes. Por lo tanto, se lo prestamos a la sociedad colombiana y a la comunidad universitaria como un avance significativo que debemos defender", señaló Flórez.



Flórez contó que durante la reunión le pidieron al presidente Duque garantías para la movilización, tras los hechos ocurridos este jueves en Popayán. También le pidieron que se pronunciara al respecto y se solidarizara con la familia de Esteban Mosquera, estudiante de música que perdió un ojo tras ser impactado con una granada aturdidora.



