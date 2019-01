Drama financiero de los 'pilos' de Generación E que están en el limbo

Los 63 estudiantes de Generación E, antes Ser Pilo Paga, que no lograron iniciar sus estudios en medicina este semestre en la Universidad de Los Andes por la falta de reporte y pago oportuno del Icetex y que se acogieron a los cursos gratuitos que ofreció la institución, están preocupados por los altos costos que deben asumir para su manutención en Bogotá.

Al no hacerse efectiva su vinculación al programa Generación E, los 'pilos' no recibirán los recursos que ofrece el Estado para su sustento diario.



Según los padres de familia, que pertenecen al sisbén, condición para ser parte del programa del Gobierno, los costos de su manutención oscilan entre 1'200.000 y 1'500.000 pesos, correspondientes a alojamiento, alimentación y transporte.



Para apoyar a los afectados, la Universidad de Los Andes planea ofrecer recursos a través de un fondo al cual están aplicando los padres de familia.

"El sostenimiento de nuestros hijos en la capital es costoso. De donde venimos se puede conseguir un arriendo más económico al igual que la canasta familiar. Al encontrarme en una ciudad tan grande como Bogotá los precios nos ahogan", relata el padre de un joven beneficiario de Generación E, oriundos de una provincia.



El papá, que decidió permanecer en el anonimato, explica los costos que se debe asumir para mantener a su hijo en la capital. "El arriendo de una habitación amoblada cerca de la universidad, para ahorrar el dinero del transporte, oscila entre 750.000 y 900.000 pesos. También averigüé casas de familia para que estuvieran pendiente de mi hijo y en ese camino, encontramos paquetes con todo incluido (habitación, alimentación y lavado de la ropa) en 1'500.000 pesos", relata el padre, quien es comerciante de profesión.



Los estudiantes del programa Generación E, normalmente reciben un apoyo de sostenimiento académico por semestre, que depende del lugar de origen del joven.

Le asignan un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) a estudiantes que no cambian de municipio; dos SMMLV a los que provengan de departamentos con oferta acreditada que cambian de municipio; y tres SMMLV a quienes vengan de departamentos sin oferta acreditada.



A la espera de una pronto solución financiera, una madre cabeza de hogar y oriunda del departamento de Santander, explica los sacrificios que ha hecho para sostener a su hija en Bogotá.



"Tengo cuatro hijos, tres de ellos en la universidad. Para sostener a mi hija en la capital debo enviarle 600.000 pesos para el arriendo, 400.000 pesos comida y 200.000 para gastos de transporte y fotocopias. En total, estamos hablando de 1'200.000 mensuales, aproximadamente", dice la madre, quien pidió la reserva de su nombre.



"Los costos son muy elevados, pero la idea es mantener a la niña. Ya he pedido préstamos a bancos, pero no me los dan porque estoy sobreendeudada", agregó la mamá.



El pasado lunes, el Ministerio de Educación y el Icetex se reunieron con algunas familias y pactaron en una mesa de concertación que los créditos asignados a estos 63 estudiantes para sus estudios de medicina se guardarán y se harán efectivos el próximo semestre.



